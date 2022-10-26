Tayfun Duygulu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Tayfun Duygulu'nun hayatı ve biyografisi!

Tayfun Duygulu, 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle 26 Ekim 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Tayfun Duygulu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e özel açıklamalarda bulundu. İşte 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu'nun hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar...

TAYFUN DUYGULU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Tayfun Duygulu'nun dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.

Tayfun Duygulu 1988'de henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti.

Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

TAYFUN DUYGULU'NUN ŞARKILARI NELERDİR?

Tayfun Duygulu'nun albümleri şu şekildedir:

Tayfun'93 (Ocak 1993)

Tayfun'94 (Ocak 1994)

Deli Kız (24 Mart 1995)

10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

Gül Karası (2005)

İstanbul (2010)

