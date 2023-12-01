Tayin nasıl yazılır? Tayin mi tahin mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kullanılan binlerce kelime göz önünde bulundurulduğunda, Türkçe en zengin diller arasında yer alır. Sözcük ve sözcük öbeklerinin çok fazla olmasından dolayı pek çoğunun yazımında hatalar yapılabilmektedir. Gündelik hayatın belirli noktalarında tayin sözcüğü çok fazla kullanılır. Tayin, yazı ve konuşma dilinde sıklıkla hatalı ifade edilen kelimeler arasında yer alır. Bu tür sözcükler özellikle ağız farklılıkları nedeniyle yanlış telaffuz edilip, yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Bilhassa yabancı dillerden dilimize geçmiş tayin vb. sözcüklerdeki yanlış ifadeler oldukça yaygın bir durumdur. Ancak, tayin gibi kafa karıştıran ve merak edilen kelimelerin doğru ifade biçimlerine TDK tarafından yayımlanan sözlüklerden kolaylıkla ulaşılabilir.

Tayin nasıl yazılır?

Günümüz internet ve iletişim çağının en büyük sorunlarından biri yazım hatalarıdır. Bu noktada bile doğru zannedilen, fakat yanlış kullanılan pek çok kelime grubu bulunur. Bu kelimelerden bir tanesi de ‘tayin’ kelimesidir. Tayin yazımı konusunda kafa karıştıran durum, kelimenin tayin mi tahin mi şeklinde yazılması gerektiğidir. Tayin kelimesi Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler arasındadır.

Kelime anlamı olarak; isim Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma ve atama durumlarını ifade etmek için kullanılır. Tayin sözcüğünün ‘tahin’ şeklinde kullanımı yazım hatası olarak değerlendirilir. Aynı zamanda iki kelimenin anlamları birbirinden farklıdır. Herhangi bir anlam bozulması yaşamamak için ‘tayin’ anlamındaki kelimenin doğru yazılışı ‘tayin’ biçiminde olmalıdır.

Tayin doğru yazılışı nedir?

Türk dili, bölgesinde bulunan diğer kültürlerin dilleri ile etkileşime girip, birçok yeni kelime grubunu bünyesine almıştır. Bu kelimeler zamanla Türkçe kullanımları ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı dillerden gelen kelimelerin yazı ve konuşma dilinde hatalı ifade edilmesi oldukça olağan bir durumdur. Tayin sözcüğü de yazı dilinde çok fazla imla hatası yapılan sözcükler arasında bulunur.

Hatalı kullanımların yaygınlaşması, yine hatalı kullanımların doğru olarak kabul edilmesine yol açar. Bu nedenle bilgi kirliliğini önleyebilmek için ifade edilen kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekir. Buna göre tayin sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘tayin’ şeklinde olmalıdır. Tayin TDK tarafından incelenmiş, doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir.

Tayin (Doğru kullanım)

Tahin (Yanlış kullanım)







