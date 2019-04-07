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Tayland'ın en ilginç festivalleri!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 07.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Farklı festivalleri deneyimlemeyi ve seyahat etmeyi seviyorsanız şayet, bu yazıyı okuduktan sonra uçak bileti bakmaya başlayabilirsiniz. Zira bu festivallerin var olduğunu öğrenip, katılmayı düşünmemek pek mümkün olmayacak.

Tayland'ın en ilginç festivalleri!

Herhangi bir yere seyahat etmek başlı başına güzel bir şey olsa da festival dönemlerinde seyahat etmek çok farklı bir deneyim olabiliyor. Ziyaret ettiğiniz ülkeyi belki daha eşsiz bir şekilde hatırlamanızı ve daha güzel vakit geçirmenizi sağlayabiliyor.

İşte birbirinden ilginç Tayland Festivalleri ;

Tayland Songkran

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Nisan ortasına gelen Tayland yeni yıl Songkran ülkedeki en eğlenceli ve ıslak festivaldir. Festival 3 gün boyunca sürmektedir. Tüm Tayland halkı ve turistler, su tabancaları ile çılgınca bir su savaşı yapıyor. Songkran’da ıslanmama gibi bir şansınız maalesef yok. Hatta bazı tazyikli su tabancalarının içine koyulan buzlu su ile ıslatılırsanız gerçekten unutamayacağınız bir anınız olacak. Her ne kadar geleneksel olarak bakıldığında birbirine su atmanın anlamı sembolik olarak her geçen yıl günahlardan arınmak olsa da bu günlerde Songkran özellikle Tayland’ın en turistik bölgelerinde az ya da çok anlamını kaybetti ve “dünyanın en büyük su savaşı” olarak bilinmeye başlandı.

Loy Krathong

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Ay takvimine göre genellikle Kasım ayına denk gelen Loy Krathong ülkenin en görkemli festivallerinden biridir .Bu festival Songkran’a göre daha sakin ve romantik bir festivaldir. Bu tarihlerde tüm Tayland halkı su kenarlarına akın ediyorlar. Akşam saatlerinde Tay halkı nehir kenarlarında, göllerde ya da denizde “krathong” larını su yüzeyine bırakmak üzere toplanırlar. Krathong muz ağacı gövdesinden yapılan ve güzel bir işçilikle şekillendirilip, muz yaprakları, tütsüler, mumlar ve çiçeklerle süslenmiş bir saldır. Tayca da “Loy” un anlamı “su üzerinde süzülmek”dir. Bu geleneğe havai fişekler ve gökyüzüne bırakılan küçük ateş balonlarının sular üzerinde ki gökyüzünü aydınlatması eşlik ediyor.

Maka Buça

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Festival, Budistlerin en kutsal günlerinden biridir. Ay takvimine göre düzenlenen festival Şubat-Mart ayları civarına denk gelmektedir. Maka Buça gününde Buda’nın önünde 1250 kişi spontone bir şekilde toplanır ve daha sonra Buda’nın öğrencileri olarak aydınlanmaya ulaşmayı amaçlarlar. Bu festival boyunca tüm Tayland’daki Budist tapınaklarda halk ellerindeki mumlarla tapınağın etrafında dönüyorlar.

Maymun Festivali

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Lophuri şehrinde düzenlenen bu festival esnasında şehirde yaşayan Makak maymunları için bir ziyafet veriliyor. Kasım ayında kutlanan bu festival de yaramaz maymunların karınlarının nasıl doyurduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Hayalet Festivali

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Hayalet festivali Animizm inancına dayanmaktadır. Anima, doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden din, felsefede her nesnenin bir ruhi varlık veya ruh tarafından yönetildiğini kabul eden sistemdir. Tayland’da yüzlerce çeşit hayalet ve her hayaletin farklı karakteristik özelliklerinin olduğuna inanılıyor. Örneğin Phi adı verilen hayaletler iyi veya kötü ruhlu olabiliyor. Üç gün süren ve genellikle Mart-Temmuz dönemine gelen bu festivalin tarihi ülkedeki medyumlar tarafından belirleniyor. Bu hayalet festivali kuzey Tayland’da Bangkok’un 450 km kuzeyinde yer alan Isaan kültürüne özgüdür. Festival eski bir Budist hikayeyi anmak için düzenlenir. Hikayeye göre halk, sürgünde olan prenslerinin dönüşü için kutlamalar başlatır ancak o kadar çok gürültü yaparlar ki bütün ölüler uyanır, mezarlarından kalkar ve partiye katılırlar. Festivalde yerel halk ruhsal maskeler ve tuhaf şapkalar takıp, hayalet kostümleri giyer.

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ilginç haberler Eğlence TAYLAND

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