Tayland'ın en ilginç festivalleri!

Herhangi bir yere seyahat etmek başlı başına güzel bir şey olsa da festival dönemlerinde seyahat etmek çok farklı bir deneyim olabiliyor. Ziyaret ettiğiniz ülkeyi belki daha eşsiz bir şekilde hatırlamanızı ve daha güzel vakit geçirmenizi sağlayabiliyor. İşte birbirinden ilginç Tayland Festivalleri ; Tayland Songkran Nisan ortasına gelen Tayland yeni yıl Songkran ülkedeki en eğlenceli ve ıslak festivaldir. Festival 3 gün boyunca sürmektedir. Tüm Tayland halkı ve turistler, su tabancaları ile çılgınca bir su savaşı yapıyor. Songkran’da ıslanmama gibi bir şansınız maalesef yok. Hatta bazı tazyikli su tabancalarının içine koyulan buzlu su ile ıslatılırsanız gerçekten unutamayacağınız bir anınız olacak. Her ne kadar geleneksel olarak bakıldığında birbirine su atmanın anlamı sembolik olarak her geçen yıl günahlardan arınmak olsa da bu günlerde Songkran özellikle Tayland’ın en turistik bölgelerinde az ya da çok anlamını kaybetti ve “dünyanın en büyük su savaşı” olarak bilinmeye başlandı. Loy Krathong

Ay takvimine göre genellikle Kasım ayına denk gelen Loy Krathong ülkenin en görkemli festivallerinden biridir .Bu festival Songkran’a göre daha sakin ve romantik bir festivaldir. Bu tarihlerde tüm Tayland halkı su kenarlarına akın ediyorlar. Akşam saatlerinde Tay halkı nehir kenarlarında, göllerde ya da denizde “krathong” larını su yüzeyine bırakmak üzere toplanırlar. Krathong muz ağacı gövdesinden yapılan ve güzel bir işçilikle şekillendirilip, muz yaprakları, tütsüler, mumlar ve çiçeklerle süslenmiş bir saldır. Tayca da “Loy” un anlamı “su üzerinde süzülmek”dir. Bu geleneğe havai fişekler ve gökyüzüne bırakılan küçük ateş balonlarının sular üzerinde ki gökyüzünü aydınlatması eşlik ediyor. Maka Buça Festival, Budistlerin en kutsal günlerinden biridir. Ay takvimine göre düzenlenen festival Şubat-Mart ayları civarına denk gelmektedir. Maka Buça gününde Buda’nın önünde 1250 kişi spontone bir şekilde toplanır ve daha sonra Buda’nın öğrencileri olarak aydınlanmaya ulaşmayı amaçlarlar. Bu festival boyunca tüm Tayland’daki Budist tapınaklarda halk ellerindeki mumlarla tapınağın etrafında dönüyorlar.