Taytını giyip "Vücut hatlarımı iyi gösteriyor" dedi! Nihal Candan'ın son pozu olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler yaptıkları paylaşımlarla olay oluyor. Sınırları zorlayan pozlarla dikkat çeken kardeşlerden Nihal Candan son paylaşımıyla olay oldu.

"Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi" diyerek geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Candan taytıyla poz verdi.

"Hem rahat ve konforlu hareket alanım kısıtlanmıyor hem de vücut hatlarımı iyi gösteriyo" diyerek poz veren Candan'ın paylaşımı tepki çekti.

Nihal Candan'ın pozlarını görenler "Bu teşhircilik", "Yazık ne gerek var bu pozlara" yorumlarında bulundu.



