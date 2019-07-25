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Erkek öğrencilere etek giymek artık serbest

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde Banqiao lisesinde eğitim gören erkek öğrencilere okulda etek giyme izni verildiği öğrenildi.

Erkek öğrencilere etek giymek artık serbest

Banqiao lisesinin yönetimi tarafından önceki gün yapılan açıklamada, erkek öğrencilerin bundan böyle okulda etek giyebilecekleri ifade edildi.

Bu kararın cinsiyet eşitsizliğinin dengelenmesi amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, yeni eğitim döneminde erkek öğrencilerin etek giyerek te derslere katılabilecekleri kaydedildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan bir lise yetkilisi, alınan kararın çocukları etek giymeye mecbur kılmadığını ve sadece okuldaki tüm cinsiyetlere karşı dostane bir ortamın yaratılmasını, ayrıca kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğünün teşvik edilmesini amaçladığını söyledi.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa okulların cinsiyet kalıplarının yıkılmasına yönelik tüm kararlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

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