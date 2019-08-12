YEMEK

Taze taze: Lokum gibi kurban kavurması nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 12.08.2019 04:38 | Son Güncelleme

Kavurmasız bir Kurban Bayramı düşünülemez. Dinlendirilmiş kurban etiyle en güzel kavurmayı yapmak isteyenlere Mynet Yemek’ten lokum gibi kavurma tarifi geliyor, buyursunlar.

Taze taze: Lokum gibi kurban kavurması nasıl yapılır?

Etin başrolde olduğu Kurban Bayramı kavurmasız düşünülemez. Bu bayramda sofraya yakışır, lezzetli et yemek isteyenler için kavurma tarifimizi paylaşıyoruz.

MALZEMELER

500 gr kuşbaşı doğranmış dana kontrfile
100 gr dana kavram yağı
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
1 tatlı kaşığı kekik

HAZIRLANIŞI

Tencereyi (tercihen döküm tencere) iyice kızdırıp kavram yağını koyun ve kıkırdak oluşana kadar ve ara sıra karıştırarak yağların erimesini sağlayın. Yağlar eridikten sonra kalan kıkırdakları süzgeç yardımıyla yağın içinden çıkarın.

Sıcak iç yağın içine kuşbaşı etleri koyup, 7-8 dakika yüksek ateşte kavurun. Sonra lezzet vermesi için kabukları soyulmuş bütün soğanı içine atın ve biraz daha kavurun.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin. Bu süre içerisinde etin suyu kalmazsa 1 su bardağı su ekleyebilirsiniz.

Yaklaşık 1-1,5 saat kadar piştikten sonra tuz ve baharatlarını ilave edip iyice karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Kavram yağı hayvanin (büyük baş) iç organlarının çevresinde olan gözenekli yağdır. Yani dananın bütün vücudunu saran yağdır ve kuyruk yağı ile karıştırılmamalıdır. Ete hem lezzet verir hem de yumuşak olmasını sağlar.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Yağ yakmaya yardımcı olan en doğal içecek!Yağ yakmaya yardımcı olan en doğal içecek!
Kurban Bayramı'na özel serinleten 3 tatlı içecekKurban Bayramı'na özel serinleten 3 tatlı içecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban kavurması kavurma

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Tarkan'dan çifte kutlama! Gönülleri fethetti

Tarkan'dan çifte kutlama! Gönülleri fethetti

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Bayramda beslenmede dikkat edilecek 5 kural

Bayramda beslenmede dikkat edilecek 5 kural

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban etiyle sucuk içi nasıl yapılır?

Kurban etiyle sucuk içi nasıl yapılır?

Afiyetle kilo verdirir: Yağ yakan yeşil mercimekli çorba

Yağ yakmaya yardımcı olan en doğal içecek!

Kurban Bayramı'nda serinleten ikramları tercih edin

Kurban Bayramı'na özel serinleten 3 tatlı içecek

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?

Günün tarifi: İki dakikada fincan pizza

Evde pekmez nasıl yapılır?

Evde pekmez nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.