Taze taze: Lokum gibi kurban kavurması nasıl yapılır?

Etin başrolde olduğu Kurban Bayramı kavurmasız düşünülemez. Bu bayramda sofraya yakışır, lezzetli et yemek isteyenler için kavurma tarifimizi paylaşıyoruz.

MALZEMELER

500 gr kuşbaşı doğranmış dana kontrfile

100 gr dana kavram yağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

HAZIRLANIŞI

Tencereyi (tercihen döküm tencere) iyice kızdırıp kavram yağını koyun ve kıkırdak oluşana kadar ve ara sıra karıştırarak yağların erimesini sağlayın. Yağlar eridikten sonra kalan kıkırdakları süzgeç yardımıyla yağın içinden çıkarın.

Sıcak iç yağın içine kuşbaşı etleri koyup, 7-8 dakika yüksek ateşte kavurun. Sonra lezzet vermesi için kabukları soyulmuş bütün soğanı içine atın ve biraz daha kavurun.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin. Bu süre içerisinde etin suyu kalmazsa 1 su bardağı su ekleyebilirsiniz.

Yaklaşık 1-1,5 saat kadar piştikten sonra tuz ve baharatlarını ilave edip iyice karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Kavram yağı hayvanin (büyük baş) iç organlarının çevresinde olan gözenekli yağdır. Yani dananın bütün vücudunu saran yağdır ve kuyruk yağı ile karıştırılmamalıdır. Ete hem lezzet verir hem de yumuşak olmasını sağlar.

