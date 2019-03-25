YEMEK

Tazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 lira

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mersin'de ormanlık alanlarda çıkan kuzugöbeği mantarı sofralara lezzet katıyor, köylülerin cebine ek gelir sağlıyor.

Tazesinin kilosu 100 lira, kurusu 600 lira

Akdeniz Bölgesi’nde şubat ve mayıs ayları arasında havanın yağışlı ve ılıman günlerinde ormanlık alanlarda çıkan kuzugöbeği mantarı sofralara lezzet katıyor, köylülerin cebine ek gelir sağlıyor.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde, yağışlı geçen haftanın sonunda güneşin kendini göstermesiyle çam ormanlarında kuzugöbeği mantarı yoğun olarak çıkmaya başladı. Vatandaşlar lezzetinden vazgeçemedikleri mantarı toplamak için ormana akın etti.

Vatandaşlardan Hüdaverdi Ünver, yeni toplanan mantarın kilogram fiyatının 80 ila 100 lira, kurusunun 500 ila 600 liradan satıldığını söyledi.

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Arkadaşlarıyla birlikte Kösbucağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar topladıklarını belirten Ünver, "Kuzugöbeği mantarı şubat ayında çıkmaya başlıyor ve yüksek rakıma doğru mayıs ayına kadar ormanlık alanda devam ediyor. Özellikle yağışlı günlerin ardından gelen güneşli günlerde bolca bulunuyor. Vatandaşlar hem ekonomik gelir amacıyla hem de lezzetinden vazgeçemedikleri için büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Ünver, satmayı düşünmediği mantarı, arkadaşlarıyla birlikte pişirmeyi planladığını kaydetti.


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