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  4. TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."

TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.06.2020 20:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."


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Öğle
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Evren Eczanesi
Corlu
Ayan Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
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