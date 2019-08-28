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TCL, 2020 yılında katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak

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TEKNOLOJİ  | 28.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Katlanabilir telefonlar bu yılın başında Huawei ve Samsung cephesi tarafından tanıtılmış ancak yaşanan sorunlardan dolayı henüz satışa sunulmamıştı. Teoride mantıklı ancak pratikte pek o kadar da başarılı olamayacağını düşündüğümüz bu tarz telefonlara şimdi de TCL cephesinden üye gelecek.

TCL, 2020 yılında katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak

Amerika’da sattığı uygun fiyatlı televizyon modelleri ile bilinen TCL firması, 2020 yılı içerisinde katlanabilir telefonlarını tanıtacak. TCL’nin ilk modeli Galaxy Fold gibi yataya bir şekilde katlanacak. Açıldığında tablet gibi görünecek olan bu modelin MWC 2020 etkinliğinde sergileneceği söyleniyor.

TCL’nin diğer modeli ise yakında sergilenecek olan Motorola RAZR gibi dikine katlanacak. Taşınabilirlik açısından kullanıcısına büyük kolay sağlayacak olan bu model, açıldığında normal bir telefon boyutunda olacak.

Üst segmentte yer alacağı söylenen bu modellerin gücünü Qualcomm’un yonga setlerinden alması bekleniyor. TCL muhtemelen RAM konusunda elini bol tutacaktır ve bu modellerinde minimumda 6 GB RAM’e yer verecektir.

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Görünüşe göre katlanabilir telefonları 2020 yılında da görmeye devam edeceğiz. Bakalım bu segmente Apple cephesinden bir üye gelecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
TCL katlanabilir telefon

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