TCL, 2020 yılında katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak

Amerika’da sattığı uygun fiyatlı televizyon modelleri ile bilinen TCL firması, 2020 yılı içerisinde katlanabilir telefonlarını tanıtacak. TCL’nin ilk modeli Galaxy Fold gibi yataya bir şekilde katlanacak. Açıldığında tablet gibi görünecek olan bu modelin MWC 2020 etkinliğinde sergileneceği söyleniyor.

TCL’nin diğer modeli ise yakında sergilenecek olan Motorola RAZR gibi dikine katlanacak. Taşınabilirlik açısından kullanıcısına büyük kolay sağlayacak olan bu model, açıldığında normal bir telefon boyutunda olacak.

Üst segmentte yer alacağı söylenen bu modellerin gücünü Qualcomm’un yonga setlerinden alması bekleniyor. TCL muhtemelen RAM konusunda elini bol tutacaktır ve bu modellerinde minimumda 6 GB RAM’e yer verecektir.

Görünüşe göre katlanabilir telefonları 2020 yılında da görmeye devam edeceğiz. Bakalım bu segmente Apple cephesinden bir üye gelecek mi?

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