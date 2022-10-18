TDP Genel Başkanı Sarıgül'den futbolda yabancı kuralı değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyorlar. O nedenle Futbol Federasyonuna, bütün ulusumuza çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı." dedi.

Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Yerleşkesi önünde basın mensuplarına konuşan Sarıgül, kulüplerde 8 yabancı ve 3 Türk futbolcusu olmasının tüm yurttaşları rahatsız ettiğini savundu.

Sahada 8 Türk ile 3 yabancı futbolcu olması gerektiğini belirten Sarıgül, "Altyapımıza önem vermeliyiz. Yabancılara yatırdığımız milyon dolarların boşa gittiği görülüyor. Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyorlar. O nedenle Futbol Federasyonu'na, bütün ulusumuza çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı. O yabancılar da kaliteli olmalı." diye konuştu.

Fenerbahçe'de Alex de Souza, Galatasaray'da ise Zoran Simovic gibi futbolcuları izlemekten keyif aldıklarını dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz büyük takımlar, milyon dolarlar veriyorlar. Yabancı oyuncuları özel uçaklarla getiriyorlar ama o oyunculara bakıyorum heyecanları yok, forma ruhu yok, topa vurmasını dahi bilmiyorlar. O nedenle mutlaka ve mutlaka sahada 8 tane Türk oyuncumuz oynamalı. Bu yabancılara ayırdığımız parayı altyapıya ayırmalıyız. Altyapıda bizim evlatlarımız yetişmeli ve artık Türkiye futbolcu ihraç eden bir ülke durumuna gelmeli. Yabancılara güle güle, hoş geldin Türk oyuncuları. Yabancılara güle güle. Hoş geldin canımızla, kanımızla formamızı taşıyacak olan evlatlarımız."

Sarıgül, bugün Türkiye'de 4 bin 500'ün üzerinde antrenörün olduğunu, buna rağmen A Milli Futbol Takımı'nın başında bir Alman teknik direktörün bulunduğunu söyledi.

Alman teknik direktörden daha kaliteli yerli hocaların olduğunu söyleyen Sarıgül, yabancı hayranlığını bırakıp kendi çocuklarına güvenilmesi gerektiğini belirtti.

Türk gençlerine güvenmek gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Bugün Beşiktaş taraftarına soruyorum. Galatasaray taraftarına, Fenerbahçe taraftarına, Trabzon taraftarına, 10 sene önceki, 20 sene önceki takımlarını ezbere sayabiliyorlar ama şu anda taraftarlar kendi takımlarındaki yabancı oyuncuların isimlerini dahi bilmiyorlar." şeklinde konuştu.

