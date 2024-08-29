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Team Türkiye, 2024 olimpiyatlarına Gloria Sports Arena ile hazırlandı!

29.08.2024 13:15
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50’den fazla branşta hizmet veren, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı spor tesisi Gloria Sports Arena, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışan Team Türkiye ekibinin hazırlık dönemine ev sahipliği yaptı. Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Gloria Sports Arena, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Gloria Sports Arena'da düzenlenen kamplar, sonrasında bireysel çalışmalar ve etkinliklerle sporcularımıza Paris’e giden başarı yolunda kapılarını ardına kadar açtı.

Team Türkiye, 2024 olimpiyatlarına Gloria Sports Arena ile hazırlandı!

Voleyboldan okçuluğa, bokstan güreşe kadar birçok farklı branşlarda mücadele eden profesyonel sporcularımız, Gloria Sports Arena’da bir araya gelerek hem birbirlerinden ilham aldı hem de deneyimlerini paylaştı. Tüm hazırlık sürecinde sporcularımızın heyecanını paylaşan Gloria Sports Arena, tam donanımlı Avrupa’nın en kapsamlı ve teknolojik spor merkezi olarak Team Türkiye’nin adeta ikinci bir evi haline geldi.

Team Türkiye'nin efsaneleşeceğine olan inancımız tamdır!

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2024 Paris Olimpiyatları’nda Team Türkiye’nin her daim destekçisi olduklarını belirten Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir: “Milli gururumuz olan sporcularımıza destek olmak, onların motivasyonlarını artırmak, hazırlık süreçlerinde yanlarında olmak, sporcularımızın hikayelerini dinlemek ve onların azmi ile kararlılığına şahit olmak bizlere de bir aile gibi hissettirdi. Bu cesur sporcularımızın milli duygularla harmanlanmış mücadelesine tanıklık etmek, birliğin ve gücün sembolü olmak, onların altın rengi hayallerini paylaşmak bizler için de büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Gloria Sports Arena’da yaşanan bu özel anları ve sporcularımızın azim dolu hikayelerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Onların cesareti ve kararlılığı, ülkemize olan inancımızı ve gururumuzu daha da pekiştiriyor. ‘’Team Türkiye'nin efsaneleşeceğine olan inancımız tamdır.’’ Onları desteklemekten her zaman gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.’’ Dedi.

Gloria Hotels & Resorts Hakkında

Özaltın Holding’e ait olan Gloria Hotels & Resorts markası, Antalya- Belek Bölgesinde yaklaşık 2.400.000 m² alan üzerine kurulmuş olup, 1997 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Toplamda 1275 oda, süit ve ultra lüks villa konseptiyle, 30 farklı oda kategorisine sahip olan Gloria Hotels & Resorts, misafirlerine kişiselleştirilmiş ve yüksek konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bulunduğu konum itibariyle aynı zamanda konuklarına doğa ile baş başa tatil imkanı sunan Gloria Hotels & Resorts, yılın her donemi misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunmaktadır. Bünyesinde farklı kategorilerde prestijli ödüllere sahip olan ve kendi sınıfının en başarılı uc adet, 5 yıldızlı oteli olan Gloria Serenity Resort, Gloria Golf Resort ve Gloria Verde Resort markaları ile uzun yıllardır turizm sektöründe hizmet veren Gloria Hotels & Resorts aynı zamanda Avrupa’nın en özel spor yatırımı olan Gloria Sports Arena ile 50’den fazla branşta spor yapılabilen modern kompleks olma özelliğiyle sektöre onculuk etmektedir. Ünlü Fransız Mimar Michel Gayon tarafından tasarlanmış olan Gloria Golf Club, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük golf sahası unvanıyla bölgedeki tek Trackman Driving Range alanı ve toplamda 45 delikli üç adet golf sahasıyla, golf sporunun ülkemizdeki en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Yapmış olduğu yenilikler ve vizyoner bakış açısıyla faaliyetlerine devam eden Gloria Hotels & Resorts, ayrıca uluslararası standartlarda tüm ihtiyaçlara yönelik toplantı gereksinimlerini karşılamakla birlikte ayrıca Gloria Convention Center ile de uzun yıllardır prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olimpiyat Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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