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Tecavüz davası devam eden Atakan Karazor için Milli Takım'dan resmi açıklama geldi! "Biz masum olduğuna inanıyoruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 18:34
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Geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu Atakan Karazor hakkında Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı açıklama yaptı. Atakan'ın dava sürecinin devam ettiğini vurgulayan Kazancı, dava sonuçlanana kadar herkesin masum olduğunu vurgulayarak Atakan'a sahip çıkılmasını istedi.

Atakan Karazor

Atakan Karazor

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un 2022 yılında karıştığı taciz suçlaması gündemden düşmüyor. Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, sosyal medyada çıkan haberler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.

"2022'DEN BERİ DAVASI SÜRÜYOR"

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Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım; her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı." dedi.

"BİZ MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

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Sözlerine devam eden Kazancı, "Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN POLİSE BAŞVURMUŞTU

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2022 yılında tatil yaptığı esnada Atakan Karazor, arkadaşı olan Jaskaran T.D ile cinsel taciz suçlamasından gözaltına alınmıştı. İddiaya göre; gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada 18 yaşındaki genç kadın, Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla polise başvurmuştu.

SUÇLAMA REDDEDİLMİŞTİ

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Atakan ve arkadaşı bu suçlamayı reddederek cinsel temasın karşılıklı istek üzerine gerçekleştiğini söylemişti. Açılan dava sonrası Atakan Karazor ve arkadaşı 4 hafta hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı. İki kişinin serbest kalabilmesi için 50 bin Euro kefalet ödendiği ve bu paranın Schalke 04 kulübü tarafından karşılandığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Türkiye milli takım
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