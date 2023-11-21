Tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! 3 çocuk annesi kadın canlı yayına bağlandı, Müge Anlı resmen çıldırdı: "Ahlaksız adam!"

Müge Anlı, programında Sibel Karabulut'un yakınlarını ağırladı. 30 yaşındaki kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli adam tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Cüneyt Ak, Sibel Karabulut'un görüntülerini eşine gönderdi. Programda aktarılan bilgilere göre Abbas Bey eşi Sibel Karabulut'u darp etti. O günden sonra 3 çocuk annesi kadından haber alınmadı.

Canlı yayına bağlanan Sibel Karabulut, Kıbrıs'ta olduğunu söyledi. Müge Anlı, Karabulut'un yanından bir erkek sesi geldiğini fark etti. Ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"En son 'Kocası mı öldürdü?' diye düşündük. Niye aramıyorsun annenleri? Günah değil mi insanlara? Zan altında kalıyorlar! O yanındaki Cüneyt sufle vermesin. Duyuyorum ben. Kulaklarım iyi duyuyor maşallah."

ÇELİŞKİLİ İFADELER MÜGE ANLI'YI SİNİRLENDİRDİ

Cüney Ak'ın "Sibel ile 6 yıldır birlikteyiz. Tecavüz falan yok. Sibel benim prensesim." dediği öğrenildi. Müge Anlı "İnsan prensesinin görüntüsünü sağa - sola mı dağıtır?" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı "Kızım sen orada zorla mı tutuluyorsun?" diye sordu. Kendi isteğiyle orada olduğunu ifade eden Sibel Hanım'ın gözyaşlarına boğulması üzerine Müge Anlı "Niye ağlıyorsun?" diye sordu.

"SEN ONUN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİLSİN!"

Sibel Hanım'ın yanında olan Cüneyt Ak ile de telefon görüşmesi gerçekleştirild. Ak, kimseye görüntü atmadığını söyledi ve bahsi geçen iddiaları yalanladı.

Sibel Hanım önce kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt Ak'la birlikte olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Sibel Hanım'ı stüdyoya getirtmek istedi. Cüneyt Bey ise karşı çıktı. "Benim eşim 30 yaşında, çocuk değil. Ben eşiyim." deyince Müge Anlı sinirlendi. "Sen ahlaksız bir adamsın. Sen onun hiçbir şeyi değilsin. O kızı da ağlatarak zorla yanında tutuyorsun" dedi.







