Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya'da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım...''

İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Barcelona’nın ve Brezilya Milli Takımının eski sağ bek oyuncusu Dani Alves, futbolu bıraktıktan sonra kendine yeni bir iş buldu. Brezilyalı isim İspanya'daki bir Evanjelik kilisesinde vaiz oldu. İşte detaylar…

VAİZLİK YAPIYOR!

İspanya’nın AS gazetesinin haberine göre; 42 yaşındaki Brezilyalı şu anda sık sık Pastor Jimmy Martin'in hizmet ettiği Girona'daki Elim Kilisesi'nde vaizlik yapıyor. İbadetler Salı akşamları ve Pazar günleri yapılıyor.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU…

İbadetlerden birinde Alves şu konuşmayı yaptı…

Alves "Tanrı'ya inanmalısınız. Ben bunun canlı kanıtıyım. O'nunla bir ahit yaptım. Etrafta fırtına ve karışıklık olsa bile, her zaman Tanrı'dan bir elçi vardır. Hayatımın en zor anında bu elçi bana inanç yoluna girmeme yardım etti ve beni kiliseye götürdü. Şimdi onun sayesinde bu yolculuğa devam ediyorum." dedi.

BERAAT ETMİŞTİ

2025 Mart ayında Katalonya Mahkemesi Ceza Dairesi, Dani Alves'i tecavüz suçlamasından beraat ettirmişti.