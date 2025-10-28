SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya'da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım...''

Barcelona ve Brezilya Milli Takımının efsanevi sağ bek oyuncusu Dani Alves, İspanya'da Girona’da bir Evanjelik kilisesinde vaiz oldu. Cinsel saldırı davasından beraat eden Alves’in “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım. Tanrı’yla bir anlaşma yaptım.” Sözleri gündem oldu.

Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya'da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım...''
Burak Kavuncu

İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Barcelona’nın ve Brezilya Milli Takımının eski sağ bek oyuncusu Dani Alves, futbolu bıraktıktan sonra kendine yeni bir iş buldu. Brezilyalı isim İspanya'daki bir Evanjelik kilisesinde vaiz oldu. İşte detaylar…

VAİZLİK YAPIYOR!

Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım... 1

İspanya’nın AS gazetesinin haberine göre; 42 yaşındaki Brezilyalı şu anda sık sık Pastor Jimmy Martin'in hizmet ettiği Girona'daki Elim Kilisesi'nde vaizlik yapıyor. İbadetler Salı akşamları ve Pazar günleri yapılıyor.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU…

Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım... 2

İbadetlerden birinde Alves şu konuşmayı yaptı…

Alves "Tanrı'ya inanmalısınız. Ben bunun canlı kanıtıyım. O'nunla bir ahit yaptım. Etrafta fırtına ve karışıklık olsa bile, her zaman Tanrı'dan bir elçi vardır. Hayatımın en zor anında bu elçi bana inanç yoluna girmeme yardım etti ve beni kiliseye götürdü. Şimdi onun sayesinde bu yolculuğa devam ediyorum." dedi.

BERAAT ETMİŞTİ

Tecavüz suçlamalarından beraat eden Dani Alves İspanya da bir kiliseye vaiz oldu! “Tanrı’ya inanın, ben bunun kanıtıyım... 3

2025 Mart ayında Katalonya Mahkemesi Ceza Dairesi, Dani Alves'i tecavüz suçlamasından beraat ettirmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...
Bahis skandalında çarpıcı detay: 5'i Süper Lig hakemi... Bahis skandalında çarpıcı detay: 5'i Süper Lig hakemi...
Anahtar Kelimeler:
Vaiz Brezilya kilise Dani Alves barcelona
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.