Techland işten çıkarmaları duyurdu

İş kayıpları, Techland’in Polonya dağıtım ve yayın departmanını kapatma kararının bir parçası olarak geldi. Departman, Polonya'da özellikle bazı üçüncü taraf kutulu oyunların yayınlanması işindeydi ancak bu, 2019'un sonuna kadar sona eriyor.

İşten çıkarılma durumundan etkilenen herkes Techland'ın "video oyunu endüstrisi ve Polonya istihdam mevzuatı standartlarının üstünde" dediği bir kıdem tazminatı paketi alacak. Etkilenen çalışanlar yeni iş bulma konusunda yardım alacaklarını söyledi. Techland, yeniden yapılanmadan etkilenen çalışanların resmi olmadan önce bir süre boyunca bu hareketten haberdar olduklarını sözlerine ekledi.

Polonyalı yayıncılık ve dağıtım işlerinin Techland'ın "birkaç yıl" stratejisinin temel dayanağı olmadığını, bu yüzden de düşüşün beklendiğini söyledi. İşten çıkarılanlar "lojistik ve ticaret" bölümlerinde çalıştı. Hiçbir oyun geliştiricisi etkilenmedi.

Techland’deki yeniden yapılanmanın Dying Light 2’nin gelişimi veya God's Trigger’ın yayınlanması üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirten stüdyo, şirketin genel küresel yapısının değişmediğini söyledi.