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Techland işten çıkarmaları duyurdu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 05.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Dying Light ve Call of Juarez franchise'larının arkasındaki Polonyalı geliştirici Techland, kısa süre önce işten çıkarmaları duyurdu, ancak stüdyonun devam etmekte olan oyun projeleri etkilenmedi.

Techland işten çıkarmaları duyurdu

İş kayıpları, Techland’in Polonya dağıtım ve yayın departmanını kapatma kararının bir parçası olarak geldi. Departman, Polonya'da özellikle bazı üçüncü taraf kutulu oyunların yayınlanması işindeydi ancak bu, 2019'un sonuna kadar sona eriyor.

İşten çıkarılma durumundan etkilenen herkes Techland'ın "video oyunu endüstrisi ve Polonya istihdam mevzuatı standartlarının üstünde" dediği bir kıdem tazminatı paketi alacak. Etkilenen çalışanlar yeni iş bulma konusunda yardım alacaklarını söyledi. Techland, yeniden yapılanmadan etkilenen çalışanların resmi olmadan önce bir süre boyunca bu hareketten haberdar olduklarını sözlerine ekledi.

Polonyalı yayıncılık ve dağıtım işlerinin Techland'ın "birkaç yıl" stratejisinin temel dayanağı olmadığını, bu yüzden de düşüşün beklendiğini söyledi. İşten çıkarılanlar "lojistik ve ticaret" bölümlerinde çalıştı. Hiçbir oyun geliştiricisi etkilenmedi.

Techland’deki yeniden yapılanmanın Dying Light 2’nin gelişimi veya God's Trigger’ın yayınlanması üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirten stüdyo, şirketin genel küresel yapısının değişmediğini söyledi.

Stüdyo, “Techland iyi durumda, Dying Light satışlarının yıllık bazda artmaya devam ettiği kanıtlandı.” Dedi. “AAA açık dünya aksiyon oyunlarının gelişimi açısından büyüyoruz.”

İşte Techland CEO'su Pawel Marchewka'nın tam açıklaması:

“Bu değişikliklerin küresel yayıncılık planlarımız üzerinde ve şu anda üzerinde çalıştığımız iki AAA oyununun geliştirilmesinde etkisi yok; bunlardan biri de Dying Light 2. Orijinal Dying Light'ın satışı sadece azalmakla kalmıyor, aynı zamanda yıllık bazda büyümeye devam ediyor. Dying Light sürekli yeni oyunculara ulaşıyor ve bu bizi mutlu ediyor ve doğru yönü seçtiğimizi gösteriyor.”

"Aylarca süren piyasa araştırmalarının sonucunda, Polonya yayın ve dağıtım departmanını kapatma sürecine başladık. Bu süreç 2019’un sonuna kadar sürecek. Bu durum Polonya piyasasında bulunan 3. Parti kutulu ürünler için geçerli olacak. Birkaç yıldır fiziksel dağıtım bizim ana stratejilerimizden biri değildi, AAA açık dünya aksiyon oyunu geliştirmek ise öyle.”

"Techland'den ayrılacak olan Polonyalı dağıtım departmanımızın üyelerinin ihtiyaçlarına ve gelecekteki kariyerlerine şahsen dikkat ettim. Aldıkları kıdem tazminatı paketleri hem sektörün hem de Polonya istihdam mevzuatı standartlarının üstünde. Birlikte çalıştığımız uzun yıllar süren harika çalışmalar için tüm ekibimize teşekkür ederim.”


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Anahtar Kelimeler:
Dying Light Call of Juarez franchise

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