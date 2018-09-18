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Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Gaziantepspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Ankaraspor gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Güçer futbolu bıraktığını açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım.Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım.Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime noktayı koyma vakti..Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.Tekrardan yeşil çimlerde karşılaşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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