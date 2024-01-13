Tecrübeli teknik adam İrfan Buz'dan gelen haberle herkes şaşkına döndü! Ünlü hocanın antrenmanda aşil tendonu koptu

Tecrübeli teknik adam İrfan Buz, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfaspor teknik direktörlük görevine getirilmişti. 56 yaşındaki teknik adamın son antrenmanda yaşadığı sakatlık tüm camiayı oldukça üzdü.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan antrenmanda aşil tendonunun koptuğu öğrenilen Buz için Şanlıurfaspor'dan bir açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İrfan Buz antrenman esnasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ameliyat olacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Deneyimli hocanın gün içerisinde ameliyat olması bekleniyor.





