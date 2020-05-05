Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli: 3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım

Radyospor'a konuk olan Denizli, "Liglerin durumunda birçok faktör var. Bazı ülkeler liglerini tescil etti. Bizde maçların oynanacağını düşünüyorum. Bu işe sadece TFF ve kulüpler bakmıyor. Yayıncı Kuruluş önemli bir etken. Bu ortamdan ötürü kulüpler büyük sıkıntı içerisinde. Bazı haftaları 3 maçla geçebiliriz. Daraltılmış bir programla bu sorunlar aşılabilir. Ortak bir planlamada buluşulursa bu iş çözülür. Maçlar seyircili oynansa bile insanların kafasında soru işaretleri olacaktır. Burada önemli durumlardan bir tanesi seyircisiz başlayıp daha sonra seyirciliye dönmesi" dedi.

"GRUP ÇALIŞMASINA UYUM SAĞLAMAK ÇOK ZOR"

Takımların başlayan antrenmanlarında konsantrasyonun sağlanmasının zor olacağını belirten Mustafa Denizli, "Psikolojisi bozuk insanların grafiklerinin yüksek olması çok zor. Karantinanın ilk günlerinde her şey normal gidiyordu ancak şu anda insanlar konsantrasyon sıkıntıları yaşıyor. Temmuz ayı dememin sebebi insanların kafasındaki soru işaretlerinin azalması. Bu durumun içine sadece spor faliyetlerini koymak doğru değil. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde hayat normale dönerse her şey düzelir. Burada takımlar antrenmana başladı ancak grup çalışmasına uyum sağlamak çok zordur. Burada konsantrasyonu korumak çok zor." dedi.