Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli: 3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım

Radyospor'a konuk olan Denizli, "Liglerin durumunda birçok faktör var. Bazı ülkeler liglerini tescil etti. Bizde maçların oynanacağını düşünüyorum. Bu işe sadece TFF ve kulüpler bakmıyor. Yayıncı Kuruluş önemli bir etken. Bu ortamdan ötürü kulüpler büyük sıkıntı içerisinde. Bazı haftaları 3 maçla geçebiliriz. Daraltılmış bir programla bu sorunlar aşılabilir. Ortak bir planlamada buluşulursa bu iş çözülür. Maçlar seyircili oynansa bile insanların kafasında soru işaretleri olacaktır. Burada önemli durumlardan bir tanesi seyircisiz başlayıp daha sonra seyirciliye dönmesi" dedi.
Takımların başlayan antrenmanlarında konsantrasyonun sağlanmasının zor olacağını belirten Mustafa Denizli, "Psikolojisi bozuk insanların grafiklerinin yüksek olması çok zor. Karantinanın ilk günlerinde her şey normal gidiyordu ancak şu anda insanlar konsantrasyon sıkıntıları yaşıyor. Temmuz ayı dememin sebebi insanların kafasındaki soru işaretlerinin azalması. Bu durumun içine sadece spor faliyetlerini koymak doğru değil. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde hayat normale dönerse her şey düzelir. Burada takımlar antrenmana başladı ancak grup çalışmasına uyum sağlamak çok zordur. Burada konsantrasyonu korumak çok zor." dedi.
Denizli, "O yıllarda bireysel kaliteler daha ön plana çıkıyordu. Benim dönemimde de çok yetenekli oyuncular vardı. Kalite ve oyun zekası olarak geçmişteki oyuncular bugün çok rahat oynardı. 3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım. Benim görev yaptığım dönemde şampiyon olduk. Bu kollektif bir çalışmadır. Bu durum bana nasip oldu. Benim için gurur verici bir durum. Benim neredeyse bütün sporculuk yaşamım Altay'da geçti. Teknik adamlığa Galatasaray 'da başladım. Her camiada ilgi gördüm. Çocukluğumda Beşiktaşlıydım. Futbolculuk dönemimde 3 büyüklerden sürekli teklifler alıyordum ancak Beşiktaş nasip olmadı. O günün şartlarında Galatasaray'a gittim." ifadelerini kullandı.
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