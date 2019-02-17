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Tedavisi yok! 'Corona' can almaya devam ediyor!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 17.02.2019 04:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Tedavisi yok! 'Corona' can almaya devam ediyor!

Riyad gazetesinin sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, başkent Riyad ve Hamis Muşayt kentlerinde son 24 saat içinde corona virüsüne yakalanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 775'e yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan SARS corona virüsü

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