Tedaviye ihtiyacı var! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den şaşırtan paylaşım: "Gece gündüz kanarım..."

Cemal Can Canseven, fenomen yarışma "Survivor"ın en çok izlenen sezonlarından birinde şampiyon oldu. 2020 yılı şampiyonu olan Cemal Can Canseven, pandemiye rağmen hiç hız kesmedi ve eğlence sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve influencer olan ünlü isim, bir yandan da oyunculuk ve müzik için hazırlanmaya başladı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile başrol oynadığı "İşte Bu Benim Masalım" müzikaliyle Exxen'in en çok izlenen yapımlarından birinde yer aldı. Hem gençlik dizisi hem de bir müzikal olan yapımdaki dans ve şarkı söyleme yeteneğiyle önemli bir sınav verdi. "İşte Bu Benim Masalım" bittiği anda da bombayı patlattı ve ilk şarkısı piyasaya çıktı. Geçtiğimiz yaz aylarından beri ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'yle çalışan Cemal Can Canseven, ilk şarkısı "Kahraman" ile büyük beğeni topladı. Bugünlerde yaptığı rutin sosyal medya paylaşımları dışında sessizliğe bürünen ünlü isim, hayranlarını şaşırtan bir haber verdi.

Tedavi önerisi istiyor

Ne olduysa oldu, Cemal Can Canseven bacaklarını yaralamayı başardı. Ünlü isim, bacaklarının geldiği son durumu paylaşarak bir tedavi önerisi istedi.