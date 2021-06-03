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Tedaviye ihtiyacı var! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den şaşırtan paylaşım: "Gece gündüz kanarım..."

03.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen yarışma "Survivor"ın şampiyonlarından Cemal Can Canseven, tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu. Komik bir dille sorununu paylaşan ünlü isim, takipçilerinden öneri bekliyor.

Tedaviye ihtiyacı var! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den şaşırtan paylaşım: "Gece gündüz kanarım..."

Cemal Can Canseven, fenomen yarışma "Survivor"ın en çok izlenen sezonlarından birinde şampiyon oldu. 2020 yılı şampiyonu olan Cemal Can Canseven, pandemiye rağmen hiç hız kesmedi ve eğlence sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve influencer olan ünlü isim, bir yandan da oyunculuk ve müzik için hazırlanmaya başladı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile başrol oynadığı "İşte Bu Benim Masalım" müzikaliyle Exxen'in en çok izlenen yapımlarından birinde yer aldı. Hem gençlik dizisi hem de bir müzikal olan yapımdaki dans ve şarkı söyleme yeteneğiyle önemli bir sınav verdi. "İşte Bu Benim Masalım" bittiği anda da bombayı patlattı ve ilk şarkısı piyasaya çıktı. Geçtiğimiz yaz aylarından beri ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'yle çalışan Cemal Can Canseven, ilk şarkısı "Kahraman" ile büyük beğeni topladı. Bugünlerde yaptığı rutin sosyal medya paylaşımları dışında sessizliğe bürünen ünlü isim, hayranlarını şaşırtan bir haber verdi.

Tedavi önerisi istiyor

Cemal Can Canseven 4324

Ne olduysa oldu, Cemal Can Canseven bacaklarını yaralamayı başardı. Ünlü isim, bacaklarının geldiği son durumu paylaşarak bir tedavi önerisi istedi.

Cemal Can Canseven

Ama bu paylaşımı yine son derece espriliydi. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'un "Yorgun Yıllarım" şarkısını paylaşan ünlü isim, şu sözlerle durumu özetlemiş oldu: "Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım..."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven
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