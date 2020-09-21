Tehlike, gizem ve aksiyon bir arada: Ozark konusu ve oyuncuları

2017 yılında yayınlanmaya başlanan Ozark Netflix Original yapımları arasında yer alıyor. Her sezonu 10’ar bölümden oluşan dizi, her sahnesiyle seyircisini etkilemeyi başarıyor. Bill Dubuque ve Mark Williams tarafından yaratılan dizi; suç, drama ve gerilim kategorilerindeki rakiplerinin arasından sıyrılarak öne çıkıyor. Seyircileri, Ozark yorumlarında dizi için "heyecan verici", "ilgi çekici" ve "sürükleyici" gibi ifadeler kullanıyor. Seyircisinin takdirini ve beklentilerini fazlasıyla karşılayan Ozark’ın yönetmeni Jason Bateman ise aynı zamanda dizinin yapımcıları arasında yer alıyor. Kalitesi yüksek Netflix yapımları arasında yer alan Ozark dizisi konusu, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla olumlu bir tablo çiziyor. Müthiş öyküsüyle son yıllara damga vuran Ozark konusu ve oyuncuları ile ilgili detayları incelemek ister misiniz? Ozark Dizisi Konusu Ozark dizi konusu itibari ile Narcos ve Breaking Bad tarzı dizilerden hoşlanan herkesin severek seyredebileceği bir yapım. Ozark dizisi tehlike, gerilim, aksiyon ve gizemi seyircinin iliklerinde hissedeceği heyecan dolu sahneler vadediyor.

Görünüşte sıradan bir finansal danışmalık şirketi olan Marty birçok firmaya danışmanlık yaparak bu firmaların mali düzenlerini dengede tutmalarını sağlar. Ancak işin aslı pek de öyle değildir. Marty bilindiği gibi düzgün ve temiz bir iş sahibi değildir. Marty aslında kirli işler yapan kişilerin paralarını paravan şirketi aracılığıyla aklama işini yürütür. Marty paravan şirket üzerinden uyuşturucu paralarını aklama işini devam ettirdiği sürece iyi paralar kazansa da ortağının yaptığı bir hata yüzünden bir süre sonra bu işten kurtulmak ister. Meksikalı uyuşturucu baronu Del Rio’nun paralarını çalmaya başlar. Hem acıması olmayan uyuşturucu baronundan kurtulması gereken hem de illegal işlere bulaştığı için başı belaya giren Marty, izini kaybettirmek için ailesini de yanına alarak Chicago’dan Missouri Eyaleti’nin Ozark bölgesine kaçmak zorunda kalır. Marty Ozark’ta parasını çaldığı uyuşturucu baronu Del’den kurtulmak isterken daha büyük belaların içinde kendisini bulur. Karanlık işlerin içinden bir türlü kurtulamayan Marty, kaçmaktan daha etkili çözümlere ihtiyacı olduğunun farkına varır.

Ozark Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Ozark oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgi edinmek için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz: Marty Byrde (Jason Bateman) Marty Byrde, para kazanma hırsı olan bir kişidir. Bu uğurda paravan olarak kullandığı şirketi aracılığıyla karanlık dünyada kara para aklama görevini üstlenmiştir. Uyuşturucu baronu ile başının belaya girmesi sonucu kendi ve ailesinin hayatını tehlikelerden korumak için Chicago’dan Ozark’a ailesiyle birlikte kaçar. Karakter olarak kendi halinde ve etkisiz görünümlü bir kişi olan Marty, yaptıklarıyla seyirciyi şaşırtmayı başarıyor. Marty karakterine yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Jason Bateman can veriyor. Amerikalı oyuncu, Arrested Development isimli sitcom ile tanınıyor. Komedi oyuncusu olarak tanınan Jason Bateman, bu diziyle dramda da başarılı olabileceğini ispatladı. Wendy Bryde (Laura Linney) Wendy Bryde, eşi Marty kadar hırslı ve gözü kara bir kişidir. Chicago’dan Ozark’a kaçmalarına rağmen eşine illegal işlerinde yardım eder. Kazanmak ve başarmak için her yolun mubah olduğunu düşünen Wendy de paravan işlerle eşi Marty’e yeni projeler bularak kara para aklamasına yardım eder. Wendy de böylece karanlık işlerin içindeki yerini alır ve para akışı durmadan devam eder.

Wendy Bryde karakterini canlandıran Laura Linney, Emmy ödüllü ve üç kez Oscar adaylığı olan bir kadın oyuncudur. Laura Linney The Savages filmi ile tanınır. Charlotte Bryde (Sophia Hublitz) Charlotte Bryde, ailenin şımarık ergen kız çocuğudur. 15 yaşında olan Charlotte, arkadaşlarından ve Chicago’dan ayrılmayı kabullenemez, hırçın davranışlar sergiler. Tüm tehlikeye ve belaya rağmen Chicago’ya dönmek isteyen Charlotte geri döndüğünden her şeyin eskisi gibi olacağını zanneder. Charlotte Bryde karakterine hayat veren Amerikalı aktris Sophia Hublitz’in ilk önemli projesi Ozark’tır. Jonah Bryde (Skylar Gaertner) Bryde ailesinin küçük oğlu Jonah sessiz ve içine kapanık bir çocuktur. Ozark’a taşınmalarıyla ailenin hayatı değişince Jonah, silahlar ve hayvan ölüleriyle ilgilenmeye başlar. Bu merak, Jonah ve Bryde ailesi için tehlikeli sonuçlar oluşturabilecek bir durumdur. Jonah Bryde karakterini canlandıran Skylar Gaertner, henüz yaşı küçük olmasına rağmen pek çok projede yer aldı. Camino Del Rio (Esai Morales) Camino Del Rio karakteri dizinin Meksikalı uyuşturucu karteli olarak karşımıza çıkıyor. Del, kazandığı illegal paraların Marty aracılığıyla aklanmasını sağlıyor. Ancak ava giderken avlanan uyuşturucu baronu Del, paralarının paravan şirket sahibi Marty tarafından çalındığını fark edince acımasız bir karakter olarak intikam peşinde koşuyor. Zaten para kazanmak için hiç kimsenin canını önemsemeyen ve her türlü kanunsuzluğu göze alan Camino Del Rio kendinden para çalan Marty’nın peşine düşüyor.