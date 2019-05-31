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Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı.

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Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl Abdulhadi A.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
bunları getırene verılen her oy Türklüğe ve vatana ihanettir
Sınırdışı edin bunları yeter artık
işte yeni Türkiye memnumusun türkiyem yazıklar olsun size
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