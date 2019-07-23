Tek başına ecza deposuna bedel: Zerdeçalın sağlığa olan 15 faydası

Birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olan zerdeçal, gerçek bir kahraman! Tek başına onlarca hastalığın üstesinden gelen bu arkadaşa hak ettiği değeri vermenin zamanı geldi... İşte zerdeçalı pamuklara sarıp saklamamız için 15 geçerli neden.

Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz. Fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.

Zerdeçal tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar. Çocuklarda lösemi riskini azaltır. Alzheimer'i önleyebilir ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabilir. Güçlü bir anti-enflamatuar fonksiyona sahiptir ve diğer anti-enflamatuar ilaçların yanı sıra yan etkisi de genelde görülmez.

Doğal bir ağrı kesicidir. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir. Çin tıbbında, depresyona karşı tedavilerde kullanılır. Antiinflamatuar işlevi nedeniyle, artrit ve romatoid artrite karşı doğal bir tedavi olarak kullanılabilir.

Zerdeçal pankreas kanseri üzerindeki etkileri hakkında devam eden birçok umut verici çalışma bulunur. Kan damarlarındaki yeni tümörlerin büyümesini durdurur.