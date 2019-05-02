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Tek başına seyahat etmenin paha biçilemez olmasının nedenleri

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SEYAHAT  | 02.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bir gün çantanızı sırtlayıp, aklınıza ilk gelen yere gitmek için yola düşerseniz veya bu yazıyı okuduktan sonra böyle bir çılgınlık yapmak isterseniz, neler kazanacağınızı bilin.

Tek başına seyahat etmenin paha biçilemez olmasının nedenleri
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-09 07:50:00
Ankara Esenboğa
2019-05-09 09:00:00
DÖNÜŞ
Ankara Esenboğa
2019-05-16 22:30:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-16 23:35:00
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GİDİŞ
İstanbul
2019-05-09 07:20:00
İzmir
2019-05-09 08:30:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-05-16 11:05:00
İstanbul
2019-05-16 12:25:00
211.14 TL
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İşte tek başına seyahat edeceklerin karşı karşıya kalacağı durumlar:

Özgürlüğün tadını sonuna kadar sürersiniz

Nereye gitmek, nereyi görmek, nerede kalmak, ne yemek istiyorsanız onları yaparsınız. Kimseye hesap vermek, kimsenin keyfini beklemek zorunda değilsiniz. Ayak uydurmak zorunda olduğunuz kimse yok. Sadece siz ve yapmak istedikleriniz. Bu seyahat size "kendi isteklerinizi yapmanın güzelliğini" öğretecektir.

İstediğiniz gibi olmanın, istediğiniz gibi davranmanın hafifliğini hissedersiniz!

Evliyseniz eşinize karşı, çocuğunuz varsa ailenize karşı, ikisi olmasa bile bulunduğunuz arkadaş grubu içinde arkadaşlarınıza karşı sorumluluğunuz vardır. Fakat tek başınıza çıktığınız seyahatte sadece istediğiniz kişi olursunuz. Kimsenin sizi tanımadığı bir yerde rol yapmanızın, kalıplara hapsolmanızın gereği yok. Bırakın nasıl olmak istiyorsanız öyle olun.

Sırtınızı birine dayamadan kendi kendinize yetmeyi öğrenirsiniz

Tek başına yolculuğa çıkmak zordur. Her şeyle kendi başınıza ilgilenmeniz gerekir, sırtınızı dayayacak, "şunu da sen hallet" diyebilecek kimse yok yanınızda. Bu durum size kendinizi sonuna kadar zorlama imkanı verirken nereye kadar gidebileceğinizi de görme imkanı sağlar. Yapabilecekleriniz konusunda size fikir verirken kendine güveniniz de artar.

Kalıplaşmış yargılarınızdan sıyrılmayı öğrenirsiniz

Başka insanların nasıl yaşadığını gördükçe, farklı kültürlere aşina oldukça, değişik yaşamların içine girdikçe düşüncelerinizin kalıpları kırılmaya başlar. Daha önce kuşkuyla yaklaştığınız şeylerden kuşku duymamaya, insanların, yaşamların ne kadar farklı olabileceğiniz görmeye başlarsınız. Hal böyle olunca daha ferah, daha zengin bir zihne kavuşur, insanları yargılamadan önce iki kere düşünürsünüz.

Her şeyin üstesinden gelebildiğiniz müddetçe kime ihtiyacınız olsun ki?

Tüm sorunları kendi başınıza çözdüğünüz, her planı kendinizin yaptığı, tamamıyla istediklerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yolculukta kendinize olan güvenin artmaması mümkün değil. Sorumlu sizsiniz, dizginler sizin elinizde, her şeyi kendiniz hallediyorsunuz. Harika değil mi?

İnsan dünyaya bir kere geliyor ne seyahat esnasında ne günlük yaşantımızda kimsenin kahrını çekmek zorunda değiliz, şimdiden iyi yolculuklar!


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Anahtar Kelimeler:
Tatil tek başına seyahat

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