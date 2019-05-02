Tek başına seyahat etmenin paha biçilemez olmasının nedenleri

İşte tek başına seyahat edeceklerin karşı karşıya kalacağı durumlar:

Özgürlüğün tadını sonuna kadar sürersiniz

Nereye gitmek, nereyi görmek, nerede kalmak, ne yemek istiyorsanız onları yaparsınız. Kimseye hesap vermek, kimsenin keyfini beklemek zorunda değilsiniz. Ayak uydurmak zorunda olduğunuz kimse yok. Sadece siz ve yapmak istedikleriniz. Bu seyahat size "kendi isteklerinizi yapmanın güzelliğini" öğretecektir.

İstediğiniz gibi olmanın, istediğiniz gibi davranmanın hafifliğini hissedersiniz!

Evliyseniz eşinize karşı, çocuğunuz varsa ailenize karşı, ikisi olmasa bile bulunduğunuz arkadaş grubu içinde arkadaşlarınıza karşı sorumluluğunuz vardır. Fakat tek başınıza çıktığınız seyahatte sadece istediğiniz kişi olursunuz. Kimsenin sizi tanımadığı bir yerde rol yapmanızın, kalıplara hapsolmanızın gereği yok. Bırakın nasıl olmak istiyorsanız öyle olun.

Sırtınızı birine dayamadan kendi kendinize yetmeyi öğrenirsiniz

Tek başına yolculuğa çıkmak zordur. Her şeyle kendi başınıza ilgilenmeniz gerekir, sırtınızı dayayacak, "şunu da sen hallet" diyebilecek kimse yok yanınızda. Bu durum size kendinizi sonuna kadar zorlama imkanı verirken nereye kadar gidebileceğinizi de görme imkanı sağlar. Yapabilecekleriniz konusunda size fikir verirken kendine güveniniz de artar.