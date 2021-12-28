Tek bir parmağını bile hareket ettirmeden düşünce gücüyle sosyal medya paylaşımı yaptı

Kaslarını hareket ettirmemesine neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası 62 yaşındaki Philip O'Keefe doğrudan düşünce yoluyla sosyal medya paylaşımı yapan ilk kişi olarak tarihe geçti. Avutralya merkezli Synchron isimli şirketin yaptığı açıklamada, ALS nedneiyle motor becerileri fonksiyonları kaybeden O’Kefee’in beynine yerleştirilen çip sayesinde sosyal medyadan paylaşım yapması sağladığı duyurdu.

“UMUDUM BU YOLUN AÇILMASI YÖNÜNDE”

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabından "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yaptı. 'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi. Yaşlı adam gelişen teknolojinin insanlık için bir umut olduğunu dile getirerek “Umudum, insanların düşünceleri aracılığıyla tweet atmasının yolunu açmaktır” dedi.

ARA YÜZ GEÇEN YIL OLUŞTURULDU

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu. 'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi. Şirket sosyal medya paylaşımının yanında O’Keefe’nin e-posta gönderebildiğini, online alışveriş yapabildiğini ve banka işlemlerini gerçekleştirebildiğini duyurdu.



