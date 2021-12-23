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Bu kadarı da olmaz demeyin! Yalanabilir televizyon üretildi

23.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalanabilir televizyon olur mu demeyin, çünkü oldu. Meiji Üniversitesi'nden Japon profesör Homei Miyashita, yemek tatlarını taklit edebilen yalanabilir bir televizyon prototipi geliştirdi. "TV'yi tat (TTTV)" adı verilen cihaz ile görüntülerdeki yemeğin tadını almak için televizyonu yalamanız yeterli oluyor.

Bu kadarı da olmaz demeyin! Yalanabilir televizyon üretildi

İtiraf edin, televizyonda lezzetli mi lezzetli bir ürün gördüğümüzde canımız çekiyor. Hatta söz konusu ürünün tadını almak o an en çok istediğimiz şeylerden biri oluyor. Japon bir profesör ise televizyonda gösterilen bir ürünün tadını alabilmemiz için çok farklı bir yol buldu: televizyonu yalamak.

YALANABİLİR TELEVİZYON GELİŞTİRİLDİ

Reuters'ın haberine göre, Japon profesör Homei Miyashita, "TV'yi tat" (TTTV) adı verilen yalanabilir televizyon geliştirdi. Cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma spreyi kullanıyor.

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Aroma spreyleri ile oluşturulan lezzet örneği daha sonra izleyicinin denemesi için düz bir TV ekranı üzerinde yer alan hijyenik filme püskürtülüyor.

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"EVDEYKEN BİLE DENEYİM YAŞAMAYI MÜMKÜN KILMAK"

Homei Miyashita, Kovid-19 döneminde bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla bağlantı kurma ve etkileşim biçimini geliştirebileceğini söyleyerek, “Amaç, insanların evde kalırken bile dünyanın diğer ucundaki bir restoranda yemek yemek gibi bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmak” dedi.

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YALANABİLİR TELEVİZYONUN MALİYETİ

TTTV prototipini geçen yıl kendisinin yaptığını söyleyen Miyashita'ya göre, yalanabilir televizyonun ticari bir versiyonun yapımı yaklaşık 875 dolara mal olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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