Bu kadarı da olmaz demeyin! Yalanabilir televizyon üretildi

İtiraf edin, televizyonda lezzetli mi lezzetli bir ürün gördüğümüzde canımız çekiyor. Hatta söz konusu ürünün tadını almak o an en çok istediğimiz şeylerden biri oluyor. Japon bir profesör ise televizyonda gösterilen bir ürünün tadını alabilmemiz için çok farklı bir yol buldu: televizyonu yalamak.
Reuters'ın haberine göre, Japon profesör Homei Miyashita, "TV'yi tat" (TTTV) adı verilen yalanabilir televizyon geliştirdi. Cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma spreyi kullanıyor.
Aroma spreyleri ile oluşturulan lezzet örneği daha sonra izleyicinin denemesi için düz bir TV ekranı üzerinde yer alan hijyenik filme püskürtülüyor.
Homei Miyashita, Kovid-19 döneminde bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla bağlantı kurma ve etkileşim biçimini geliştirebileceğini söyleyerek, “Amaç, insanların evde kalırken bile dünyanın diğer ucundaki bir restoranda yemek yemek gibi bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmak” dedi.
TTTV prototipini geçen yıl kendisinin yaptığını söyleyen Miyashita'ya göre, yalanabilir televizyonun ticari bir versiyonun yapımı yaklaşık 875 dolara mal olacak.
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