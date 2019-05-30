Bir Twitter kullanıcısı, tüm kadınların bileklerinin ortasında, hatta herkesin hemen hemen aynı yerinde, çil olduğunu iddia etti ve sosyal medya çıldırdı! Bakın bu sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı gibi sizin de bileğinizin ortasında çil bulunuyor mu?

Twitter, insanların TV şov ve popüler kültür trendleri gibi şeylerde ortak paydada buluştuğu en popüler yer olmaya devam ediyor. İlginç paylaşımlar kısa sürede milyonlarla ulaşabiliyor hatta viral haline gelip tüm dünyaya yayılabiliyor.

Aynı bu Twitter kullanıcısı Aaryn Whitely'nin paylaştığı kare gibi... Aaryn Whitely arkadaşıyla kendi bileğini yanyana koyup fotoğraf paylaştı ve her kadının bileğinin ortasında bir çil olduğunu iddia etti. Bu iddiasını doğrulamak için ise yine Twitter takipçilerinden kendi bileklerindeki çilleri paylaşmasını istedi ve işte tam o an sosyal medya çıldırdı.

Kadının teorisini ispatlamak için sosyal medya kullanıcıları bir bir bileklerindeki çillerin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. İşte herkesi şaşırtan ve çoğu kullanıcı tarafından doğru olduğu iddia edilen paylaşımlar....



