Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı öldü

Dereköseler Köyü'nde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü.

Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı.

Dereköseler Köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. (DHA)





