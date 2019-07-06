Mynet Trend

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı öldü

sesamos sesamos
YAŞAM  | 06.07.2019 00:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler Köyü'nde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı öldü

Dereköseler Köyü'nde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü.

Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı.

Dereköseler Köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. (DHA)

13

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Kerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli olduKerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli oldu
Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çektiYer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Buzağı çaycuma

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli oldu

Kerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli oldu

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Düzce'de deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

Düzce'de sahile vurdu! Hemen ekipleri çağırdılar

Fuhuş defteri skandalı! Yazanlar şaşkına çevirdi

Fuhuş defteri skandalı! Yazanlar şaşkına çevirdi

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Türk araştırmacılar, Çernobil'e gitti

Türk araştırmacılar Çernobil'e gitti! Aldıkları radyasyon...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.