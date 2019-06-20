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Tek kelimeyle vahşet! 2 caretta caretta tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.06.2019 05:25 | Son Güncelleme

Belek'te bir hafta önce tüfekle vurularak öldürülen caretta caretta'nın ardından aynı bölgede bugün de bıçaklanarak öldürülen bir caretta caretta bulundu.

Tek kelimeyle vahşet! 2 caretta caretta tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacette Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Fuat Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belek'teki Boğazkent mevkisinde kumsalda bir hafta önce tüfekle vurularak öldürülen ve vücudunda saçma izleri olan caretta caretta bulduklarını söyledi.

Aynı bölgede bugün de yumuşak dokusu bıçaklanarak öldürülen caretta caretta bulduklarını dile getiren Canpolat, "Nasıl bir mantık anlamıyorum. Çok üzücü bir görüntü. İnsanlar bir hayvana nasıl ateş eder. Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar bunlar." dedi.

"İNSANLAR ÇILDIRMIŞ OLMALI"

Kumsala vuran kaplumbağaların öldürülmesinin üzücü bir durum olduğunu dile getiren Ali Fuat Canpolat, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda sahile daha çok ölü kaplumbağa vuruyordu ve ölüm nedenini anlamıyorduk. Ama yaklaşık bir hafta önce tüfekle öldürülmüş, bugün de bıçak saplanmış caretta caretta ölüsü bulduk. İnsanlar çıldırmış olmalı, ne alıp veremedikleri var? Artık doğayla barışalım. Belek bölgesi caretta carettaların yuvalama alanı ama bunun değerini bilmiyoruz. Bunu değer haline getirmek zorundayız. İnsanlar pelikanla turizm yapıyor, biz kaplumbağaların değerini neden bilmiyoruz? Turizm açısından da çok önemli hayvanlar." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
BELEK caretta caretta

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