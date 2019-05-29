Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü hiçbir güvenlik önlemi olmadan hem kendi canını hem de yolda giden diğer araçlardaki insanların canını hiçe sayarak metrelerce tek tekerlek üzerinde devam etti.
Yaşanan bu olay ise aynı yolda giden bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. (İHA)
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