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Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü seyir halinde tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Bu durum ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü hiçbir güvenlik önlemi olmadan hem kendi canını hem de yolda giden diğer araçlardaki insanların canını hiçe sayarak metrelerce tek tekerlek üzerinde devam etti.

Yaşanan bu olay ise aynı yolda giden bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. (İHA)

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