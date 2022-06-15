Tek tırnak işareti ve kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Tek tırnak işareti nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Bu yazımızda tek tırnak işareti nedir sorusunu yanıtlıyor ve tek tırnak işaretli cümlelere yer vererek bu konunun zihninizde daha iyi pekişmesine yardımcı oluyoruz. İşte tek tırnak işareti hakkında merak edilenler!

Tek Tırnak İşareti Nedir?

Tek tırnak işareti nedir sorusunu, tırnak içerisinde yazılmış fakat yeniden tırnak içerisinde belirtilmesi gereken kelime öbeklerinin başında ve sonunda kullanılan bir işaret olarak yanıtlamak mümkündür.

Tek tırnak işareti ve tırnak işaretinin kullanımı genellikle birbiri ile karıştırılır. Buna ek olarak tek tırnak işareti aslında Türkçe yazı dilinde pek çok farklı kullanım alanına sahip noktalama işaretlerinden bir tanesidir.

Tek tırnak işaretinin kullanımını örneklerle açıklamak, konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Bu doğrultuda, tek tırnak işareti nedir sorusunu yanıtladıktan sonra dilerseniz gelin bu işaretin nerelerde ve nasıl kullanıldığına dair örnekler ile zihinlerde dolaşan soru işaretlerine yanıt bulalım…

Tek Tırnak İşareti Kullanımı Nasıldır?

Türkçe yazı dilinde metinlerin daha anlaşılır olmasını sağlayan noktalama işaretlerinden biri de tek tırnak işaretidir. Kullanım şekli genellikle çift tırnak işareti ile karıştırılan tek tırnak işaretinin kullanımı aslında çift tırnak işaretinden daha farklıdır. Peki tek tırnak işaretinin kullanımı nasıldır?

Tek tırnak işareti, kendisinden önce ve sonra gelen kelimeye bitişik olarak kullanılmalıdır. Buna ek olarak tırnak işareti kapatıldıktan sonra kendisinden sonra gelen kelime arasında bir harf boşluğu bırakılmalıdır. Tek tırnak işareti bu şekilde kullanıldığında imla hataları ortadan kaldırılmıştır olur.

Tek Tırnak İşareti Nerelerde Kullanılır?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere tek tırnak işareti, pek çok farklı kullanım şekline sahiptir. Tek tırnak işaretinin kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Eğer bir cümlenin başında ve sonunda çift tırnak işareti kullanıldı ise aynı cümle içerisinde özellikle belirtilmesi gereken sözcüklerin veya ifadelerin başında ve sonunda tek tırnak işareti kullanılır. Bu sayede cümlenin daha anlaşılır olması sağlanır.

Cümle içerisinde yazının akışını bozmayacak biçimde bir kelime ya da kelime öbeğinin anlamı da verilmek isteniyorsa bu noktada tek tırnak işaretinden yararlanılabilir.

Eğer çift tırnak işareti ile alıntılanmış bir cümlenin içerisinde başka bir cümlenin daha alıntısına yer verilmek isteniyorsa bu durumda tek tırnak işaretinden faydalanılır. Bu sayede cümle daha anlaşılır bir biçimde ifade edilmiş olur.

Tek tırnak işareti yalnızca cümle içerisinde kullanılmaz. Tek tırnak işareti buna ek olarak rakamların sonunda da kullanılabilmektedir. Bu şekilde kullanıldığında okuyuculara zaman veya süre belirtir. Tek Tırnak İşareti ile İlgili Cümleler Tek tırnak işareti nedir, kullanımı nasıldır ve nerelerde kullanılır gibi soruları yanıtladık. Yazımızın bundan sonraki bölümünde tek tırnak işareti ile ilgili cümle örneklerini bulabilirsiniz.

Emel: “Bugün öğretmen seni sordu, ‘Ayşe neden derse gelmedi?’ dedi.”

Bugün okulda edebiyat dersinde şiirlerden ve şairlerden söz ederken öğretmenimiz “En sevdiğiniz şair kim? Benimki İkinci Yeni’nin en tanınmış isimlerinden biri olan Cemal Süreya… En sevdiğim şiiri ise ‘Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı’ adlı şiir. Hangi cümleler imkansız aşkı daha iyi tanımlayabilir ki?” diyerek en ön sırada oturan arkadaşımızdan Cemal Süreya’nın biyografisini yüksek sesle okumasını istedi.

Eski Türkçede yer alan sözcüklerden biri de ‘kavim, ulus ve millet’ anlamına gelen ‘bodun’ kelimesidir.

60’ = 60 dakika

Verdiği röportajda, rakibinin son çıkardığı kitap ile ilgili sorduğumuz soruyu “Yazılarında öz Türkçenin doğru kullanımına dikkat etmek yerine Türk diline İngilizceden geçen kelimelere yer vermeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Birkaç sayfasına göz gezdirdiğim son kitabında ise en çok Türkçede çeşitleme anlamına gelen ‘varyasyon’ kelimesine rastladım.” şeklinde yanıtladı.



