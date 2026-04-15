Tekerlekli sandalyedeki babasını azarladı: Mahalleden dayak yedi

Kahramanmaraş’ta, tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ.’yi (69) azarlayan Ayhan İ. (34), durumu gören mahalledeki gençler tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olaya ilişkin Alaattin İ., polislere oğlundan şikayetçi olmadığını, yanlış anlaşılma olduğunu ve huzurevine yerleşmek istediğini söyledi. Alaattin İ., özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Kahramanmaraş'taki olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan İ., babası Alaattin İ.’yi eve götürürken tartıştı. Olayın devamında Ayhan İ., babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda Ayhan İ., daha sonra Alaattin İ.’yi zorla tekerlekli sandalyeden kaldırdı ve sandalyeyi tekmeledi.

Yaşananlara şahit olan mahalledeki bir grup genç ise Ayhan İ.’yi dövdü. Alaattin İ. ise bir apartmanın bahçe duvarına oturup durumu izledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Mahalleli, Ayhan İ.’nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı için kavganın çıktığını söyledi.

HUZUREVİNDE KALMAK İSTEDİ

Alaattin İ. ise polislere yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. Oğlunun bipolar bozukluk durumu olduğunu, yol kötü olduğu için oğlunun tekerlekli sandalyeyi itemediğini, o nedenle sandalyeden kalkmasını istediğini, oğlunun kendisine bakamadığı için de huzurevinde kalmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bilgi verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Alaattin İ.’yi özel bakım merkezine yerleştirdi.

‘BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR’

O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek ise Ayhan İ.’nin babasına vurduğunu görünce cep telefonuyla kayda başladığını belirterek, “Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım sonra ses yükselince kalkıp baktığında arkadan vurduğunu gördüm. Videolardaki siyah giyinen bir genç var, önce o tek geldi, elinden aldı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ dedi. Geleni eliyle itti, tekrar götürmeye çalıştı adamı.

Ben de dayanamadım polisi aradım, komşular da aradı. Sonra polisler geldi, mahalleli de dayanamadı gençler toplandı darbettiler. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam hasta zaten yürüyemiyor. Adamı zorla ayağı kaldırıyor, ‘Kalk yürü’ diyor. Benim içim acıdı, o gün ben çok ağladım. Ben sadece adamın huzurevine yerleştirilmesini istiyorum, sonuna kadar da peşindeyim” diye konuştu.
Kaynak: DHA

