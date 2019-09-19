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Tekirdağ'da 6.kattan düşen bebek hayatını kaybetti!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da 6.kattan düşen bebek hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, bir yaşındaki bebek Mehmet Fatih Atal, Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta bulunan bir apartmandaki 6. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

BEBEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek

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