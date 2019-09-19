Tekirdağ'da 6.kattan düşen bebek hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, bir yaşındaki bebek Mehmet Fatih Atal, Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta bulunan bir apartmandaki 6. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

BEBEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

