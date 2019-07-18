Tekirdağ'da köpeğe sopalı işkence saniye saniye kamerada

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin, elleri sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Hayrabolu Kaymakamlığınca kurulan Hayvan Hakları Koruma Komisyonu yetkilileri tarafından yakalanan kişiye yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi gereğince 3 bin 897 TL idari yaptırım uygulandı.

Daha sonra şiddete maruz kalan köpek bulunarak, Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçirildikten sonra sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

SOHAYKO Derneği'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden gelen ihbarda 3 kişinin sopalarla yavru köpeği dövdüğü belirtildi" denildi.

"VİCDANLARIMIZI SIZLATAN BU GÖRÜNTÜ TÜM İNSANLIĞIN AYIBIDIR"

SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Vicdanlarımızı sızlatan bu görüntü tüm insanlığın ayıbıdır” diyerek ilçe emniyet ve jandarmanın konuyu titizlikle takip ettiğini, şahısların en kısa sürede yakalanacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.