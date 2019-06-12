Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde kitaplar ele geçirildi

Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşılan şahıslar ile yapılan görüşmeler neticesinde polis ekipleri alıcı kılığına girdi.

Daha sonra yapılan çeşitli görüşmelerden sonra alıcı kılığına giren polis ekipleri ile şüpheliler buluştu. Polisler ile şahısların buluşmasıyla operasyon için düğmeye basılarak 6 kişi gözaltına alındı ve muhafaza altına alınan bir araçta arama yapıldı.

1400'LÜ YILLARA AİT KİTAPLAR



Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada araçta 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevrat ve 2 adet Tasvir tabir edilen dua kitabı ve ayrıca 7.65 çapında 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında 2863 kanuna muhalefet suçundan yasal işleme başlatıldı.

34 PARÇA DAHA ELE GEÇİRİLDİ



Ayrıca Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde de 2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yakalanan İ.K. isimli şahsın üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet değişik ebatlarda metal ok, 5 adet metal yüzük, 8 adet metal sikke, 5 adet kolye ucu, 1 adet metal çan, 1 adet çivi, 1 adet heykele benzeyen obje, 1 adet aslan figürüne benzeyen obje, 4 adet çeşitli ebatlarda olmak üzere toplamda 34 adet metal obje ele geçirildi. Şahıs ifadesi alındıktan salındı.

Kaynak: İHA

