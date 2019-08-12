Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı

Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar oluşunca boğulma olaylarına karşı denize girmeyi yasakladı.
BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDI
Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hoparlöründen ekipler, 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyanların bazıları denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken, bazıları ise yoğun dalgalara aldırış etmeden suya girmeye devam etti. (DHA)
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