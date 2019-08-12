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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtınayla nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediye ekipleri, hoparlörden boğulma tehlikesine karşı sahildekileri uyardı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı

Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar oluşunca boğulma olaylarına karşı denize girmeyi yasakladı.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDI

Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hoparlöründen ekipler, 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyanların bazıları denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken, bazıları ise yoğun dalgalara aldırış etmeden suya girmeye devam etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Marmara Ereğlisi deniz hoparlör uyarı

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