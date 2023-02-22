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Tekirdağ'da afet bölgelerinden nakil yoluyla gelen 1137 öğrenci öğrenim görüyor

22.02.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da deprem bölgelerinden gelen 1137 öğrenci öğrenimlerine devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan ailelerin çocukları yeni sınıflarına alışmaya çalışıyor.

Afet nedeniyle zorunlu göç edenlerden birisi de Hataylı Tüten Ailesi. Tanıdıklarının yanına yerleşen aile nakil yoluyla da çocukları Baran'ın kaydını Cumhuriyet İlköğretim Okuluna yaptırdı.

Hem yeni yaşamına hem de sınıf arkadaşlarına alışma aşamasındaki Baran yaşadıklarını yeni arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Baran'ın babası Ali Tüten de zaman zaman oğlunu okulda ziyaret ediyor.

Tüten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını vurgulayan Tüten, kimsenin deprem korkusuyla yaşamamasını temenni etti.

İnsanların hem afet bölgesindeyken hem de geldikleri Tekirdağ'da kendilerine fazlasıyla yardımcı olduğunu aktaran Tüten, "10 gün önce Hatay'ın İskenderun ilçesinden Tekirdağ'a geldik. Güzel karşılandık. Oğlumuzu okula başlattık. Tanıdıklarımızdan Allah razı olsun. Bu hüznü ve burukluğu atlatacağız. Yeni bir hayata başlamak için Tekirdağ'a geldik." diye konuştu.

Baran'ın kısa sürede arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okuluna alışmasınında kendilerini mutlu ettiğini belirten Tüten, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANIYOR

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da deprem bölgesinden Tekirdağ'a gelen 1137 öğrenciyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Valilik koordinasyonunda depremzede çocuklara ulaştıklarını aktaran Ulusan, çocukların eğitim-öğretim süreçleri hakkında bilgilendirme ve rehberlik hizmeti verildiğini kaydetti.

Depremzede öğrencilere okullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla psikososyal destek sağladıklarını vurgulayan Ulusan, okul öncesi 67, ilkokul 441, ortaokul 408, ortaöğretim 220 ve özel eğitim 1 öğrencinin Tekirdağ'da öğrenim gördüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
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