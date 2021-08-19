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Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

19.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ve "Gündoğdu" adı verilen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'ne yönelik asayiş operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve buna ait dolu fişekler, çeşitli av tüfekleri ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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