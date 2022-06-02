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Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

02.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeldeğirmeni Aralığı Sokak'ta motosiklet tamircisi Ercan Öztürk (36) ile yoldan geçen M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. Öztürk'ü bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

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polis Tekirdağ Çorlu

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