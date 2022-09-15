YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

15.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şarköy Belediyesi itfaiye ve Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, bir arazöz, 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.

Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildiTekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi
Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandıKayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladıAfyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
zeytin yangın Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:49
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.