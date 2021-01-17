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Tekirdağ'da hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor

17.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Psikolog Emine Karabacak: - "Hastalarımızın odasına girip uykusuzluk, stresle başa çıkamama, anksiyete ya da depresif bazı semptomlarla ilgili görüşmelerde bulunuyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MUHAMMET MUTAF/MESUT KARADUMAN -Tekirdağ'daki hastanelerde görevli psikologlar, tedavileri devam eden Kovid-19 hastalarını her gün odalarında ziyaret ederek psikososyal destek veriyor.

Kent genelinde farklı hastanelerde Kovid-19 hastalarının tedavisine psikologlar da katkı sağlıyor.

Psikologlar, moral vermek ve tedavi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Kovid-19 hastalarını düzenli olarak ziyaret ediyor.

Maske, önlük ve siperlik takıp hijyen tedbirlerini aldıktan sonra görüşmelere başlayan psikologlar, hastalara moral ve motivasyon sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, kent genelinde görevli 20 psikoloğun Kovid-19 tedavisi gören hastalarla ilgilendiğini söyledi.

Uygulamaya Çorlu ilçesinden başladıklarını ve kentteki tüm hastanelerde devam ettiklerini belirten Kalkan, "Psikolog arkadaşlarımız darüşşifa geleneğinden ilham alarak, Kovid-19 sürecinde hastalarımızın nabzını tutmak, onların ruhen, bedenen ve zihnen iyi hissetmelerini sağlamak için her gün her hastayı ziyaret edip duygularını paylaşıyor, iyilik temennilerini dile getiriyor. Hastalarımıza bu sürecin yerine göre zorlaşan bir süreç olduğunu ama bunu birlikte aşacağımızı anlatıyorlar. Deyim yerindeyse her gün her hastamızın nabzını tutuyorlar." diye konuştu.

- "Hastalarımız uygulamadan memnun"

Kalkan, uygulamayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hastalarımız uygulamadan memnun. Her sabah hastalarımızın kapıları çalınarak onlarla sohbet ediliyor. Psikologlarımıza isteklerini, sorunlarını iletiyorlar, kendilerini nasıl hissettiklerini paylaşıyorlar. Çok güzel interaktif etkileşimler oluyor. Bu çalışmanın onların iyileşme süreçlerini hızlandırdığını, en azından hastanın gözünden memnuniyet duygusunu görüyoruz."

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede inanılmaz bir özveri gösterdiğini vurgulayan Kalkan, hastalara sadece tıbbi destek için değil, ruhsal katkı sağlamak için de yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi. Kalkan, şunları kaydetti:

"Kırılan bir kemiği onarmak, bir uzvu yeniden opere etmek veya sağlığına kavuşturmak göreceli daha kolay. Ancak kırılan kalbi, yorulan ruhu dinlendirmek ve tamir etmek gerçekten çok zor. Psikolog arkadaşlarımızın dokunmaları, temasları aslında bu kapıyı aralıyor. Biz merhamet ve sevgi odaklı milletiz. Gerçekten darüşşifa geleneğimizden, Selçuklu ve Osmanlı'dan aldığımız, hastayı bir bütün olarak gören, moral, beden ve ruh bütünlüğünde gören, ona sıcaklık hissettiren etkiyi aslında bugüne taşımaya çalışıyoruz. Moral yapı desteklendiği zaman maddi yapının inanılmaz bir şekilde iyileşmesinin hızlandığını görüyoruz. Bu çalışmayı bundan dolayı çok önemsiyoruz."

- "Hastaları 'umutlu olmaya' çağırıyoruz"

Çorlu Devlet Hastanesinde yaklaşık 1 yıldır psikolog olarak görev yapan Emine Karabacak ise salgınla mücadelede ilk başta herkesin acemi olduğunu ancak zamanla deneyim kazanıldığını anlattı.

Hastalara psikososyal tekniklerle destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Karabacak, şunları söyledi:

"Salgın başladığından beri hastalara psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu destek aslında bizim salgında görevimizi icra ettiğimiz bir alan. Bu uygulamada hastalarımızın odasına girip birebir neler yaşadınız, bu süreç sizi nasıl etkiledi, uykusuzluk, stresle başa çıkamama, anksiyete ya da depresif bazı semptomlarla ilgili görüşmelerde bulunuyoruz. Hastalarımız genellikle daha önce yaşamadıkları bazı durumları şu anda yaşamaya başladıklarını ifade ediyorlar. Biz de bu semptomlar üzerinden kendilerini daha umutlu olmaya çağırıyoruz."

Karabacak, hastalara karşı güler yüzlü ve neşeli olmaya gayret gösterdiklerini, "İlk önce sen iyileşeceksin amcacığım, ilk önce seni taburcu edeceğiz, seni buradan gülerek uğurlayacağız" gibi ifadeler kullandıklarını aktardı.

Hastalardan da olumlu görüşler aldıklarını belirten Karabacak, yaklaşımlarının hastalar üzerindeki iyileştirici etkilerini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

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