Tekirdağ'da hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor

TEKİRDAĞ (AA) - MUHAMMET MUTAF/MESUT KARADUMAN -Tekirdağ'daki hastanelerde görevli psikologlar, tedavileri devam eden Kovid-19 hastalarını her gün odalarında ziyaret ederek psikososyal destek veriyor.

Kent genelinde farklı hastanelerde Kovid-19 hastalarının tedavisine psikologlar da katkı sağlıyor.

Psikologlar, moral vermek ve tedavi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Kovid-19 hastalarını düzenli olarak ziyaret ediyor.

Maske, önlük ve siperlik takıp hijyen tedbirlerini aldıktan sonra görüşmelere başlayan psikologlar, hastalara moral ve motivasyon sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, kent genelinde görevli 20 psikoloğun Kovid-19 tedavisi gören hastalarla ilgilendiğini söyledi.

Uygulamaya Çorlu ilçesinden başladıklarını ve kentteki tüm hastanelerde devam ettiklerini belirten Kalkan, "Psikolog arkadaşlarımız darüşşifa geleneğinden ilham alarak, Kovid-19 sürecinde hastalarımızın nabzını tutmak, onların ruhen, bedenen ve zihnen iyi hissetmelerini sağlamak için her gün her hastayı ziyaret edip duygularını paylaşıyor, iyilik temennilerini dile getiriyor. Hastalarımıza bu sürecin yerine göre zorlaşan bir süreç olduğunu ama bunu birlikte aşacağımızı anlatıyorlar. Deyim yerindeyse her gün her hastamızın nabzını tutuyorlar." diye konuştu.