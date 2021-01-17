Tekirdağ'da hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor

Uygulamaya Çorlu ilçesinden başladıklarını ve kentteki tüm hastanelerde devam ettiklerini belirten Kalkan, "Psikolog arkadaşlarımız darüşşifa geleneğinden ilham alarak, Kovid-19 sürecinde hastalarımızın nabzını tutmak, onların ruhen, bedenen ve zihnen iyi hissetmelerini sağlamak için her gün her hastayı ziyaret edip duygularını paylaşıyor, iyilik temennilerini dile getiriyor. Hastalarımıza bu sürecin yerine göre zorlaşan bir süreç olduğunu ama bunu birlikte aşacağımızı anlatıyorlar. Deyim yerindeyse her gün her hastamızın nabzını tutuyorlar." diye konuştu.

- "Hastalarımız uygulamadan memnun"

Kalkan, uygulamayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hastalarımız uygulamadan memnun. Her sabah hastalarımızın kapıları çalınarak onlarla sohbet ediliyor. Psikologlarımıza isteklerini, sorunlarını iletiyorlar, kendilerini nasıl hissettiklerini paylaşıyorlar. Çok güzel interaktif etkileşimler oluyor. Bu çalışmanın onların iyileşme süreçlerini hızlandırdığını, en azından hastanın gözünden memnuniyet duygusunu görüyoruz."

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede inanılmaz bir özveri gösterdiğini vurgulayan Kalkan, hastalara sadece tıbbi destek için değil, ruhsal katkı sağlamak için de yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi. Kalkan, şunları kaydetti:

"Kırılan bir kemiği onarmak, bir uzvu yeniden opere etmek veya sağlığına kavuşturmak göreceli daha kolay. Ancak kırılan kalbi, yorulan ruhu dinlendirmek ve tamir etmek gerçekten çok zor. Psikolog arkadaşlarımızın dokunmaları, temasları aslında bu kapıyı aralıyor. Biz merhamet ve sevgi odaklı milletiz. Gerçekten darüşşifa geleneğimizden, Selçuklu ve Osmanlı'dan aldığımız, hastayı bir bütün olarak gören, moral, beden ve ruh bütünlüğünde gören, ona sıcaklık hissettiren etkiyi aslında bugüne taşımaya çalışıyoruz. Moral yapı desteklendiği zaman maddi yapının inanılmaz bir şekilde iyileşmesinin hızlandığını görüyoruz. Bu çalışmayı bundan dolayı çok önemsiyoruz."