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Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

26.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dolandırıcılık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da kendisini polis olarak tanıtıp, H.K'nin (62) yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını almak isteyen Ö.D'yi takibe aldı.

Yapılan çalışmanın ardından zanlı, H.K'nin evinde suçüstü yakalandı.

Polis, olayın ardından kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak şüpheli ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen İ.E, H.A. ve K.K'yi de Yeniçiftlik Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. ve İ.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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