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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

09.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 26 küçük pakette esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve A.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Şüpheli Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:37
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