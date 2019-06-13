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Tekne filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Çıktığı av sırasında yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelenlerin konu alındığı Tekne filmi gerilimi iliklerine kadar hissetmek isteyenler için bu hafta beyaz perdedeki yerini alıyor.

Winston Azzopardi'nin yönettiği ve Joe Azzopardi'nin başrolünde oynadığı 'Tekne'; ava çıkan ve yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.

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tekne fragman

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