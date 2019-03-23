Mynet Trend

Teknesini kurtarmak için harcadığı çaba viral oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

ABD'de aracının arkasından ayırınca kendi kendine kaymaya başlayan tekneyi durdurmaya çalışan adamın çabası kayda geçti. Adeta canı pahasına kayan teknesini durmaya çalışan adamın görüntüsü viral oldu.

ABD'de aracının arkasından ayırdığı teknenin arkasına takoz koymayı unutan adam, tekne kendi kendine kaymaya başlayınca hiç tereddüt etmedi ve onu durdurmaya çalıştı.

Yokuş aşağı kayan tekne kendi kendine dururken, tekeyi durdurmak için canı pahasına çaba sarf eden adam ise hafif sıyrıklarla olayı atlattı. O anlar evin kamerasına yansıdı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...
Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptıArkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd tekne takoz kayma

En Çok Okunan Trend Haberler

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Traklar'a ait 4 bin yıllık tapınak ortaya çıktı!

Traklar'a ait 4 bin yıllık tapınak ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...

İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...

İlginç çubuk yöntemi! Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı

Arkasından yaklaşıp herkesin içinde yaptı

Sahibine küsen kedi heykel gibi durdu

Küsünce heykel gibi duran kedi

İstanbul’un simgeleri Dünya Su Günü’nde maviye büründü

İstanbul maviye büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar! Binlerce kişi eşlik etti

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Los Angeles’ta nefes kesen gece atlayışı

Los Angeles’ta nefes kesen atlayış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.