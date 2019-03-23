Teknesini kurtarmak için harcadığı çaba viral oldu

ABD'de aracının arkasından ayırdığı teknenin arkasına takoz koymayı unutan adam, tekne kendi kendine kaymaya başlayınca hiç tereddüt etmedi ve onu durdurmaya çalıştı.

Yokuş aşağı kayan tekne kendi kendine dururken, tekeyi durdurmak için canı pahasına çaba sarf eden adam ise hafif sıyrıklarla olayı atlattı. O anlar evin kamerasına yansıdı.

