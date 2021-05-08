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Teknik direktör Ümit Karan koronavirüse yakalandı

08.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, Adana Demirspor müsabakası öncesi yapılan testlerde teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastladığını duyurdu.

Teknik direktör Ümit Karan koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'u konuk edecek olan Menemenspor'da pozitif vaka şoku yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek personellerine yönelik yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcının ve pozitif vaka rastlanan oyuncunun izolasyona alınarak tedavilerine başlandığını açıkladı.

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Geçmiş olsun Allah şifa versin hastalığın rengi takımı maz köyü bir fenerbahçe taraftarıyım belki bu adamın yüzünden şampiyonluk gitti ama kupalar şampiyonluklar kazanılır insan kazanılmaz Allah ailesine sevenlerine bağışlasın

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