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Teknoloji bağımlılarına devlet desteği

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TEKNOLOJİ  | 22.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye’de internet kullanımı büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, günde en az 7 saat boyunca internet ile etkileşim halinde olduğumuzu gösteriyor. Şu anda internet erişimi sağlayan kişi sayısı 60 milyon civarlarında. Söz konusu rakamlar yüksek olunca, devlet de önlem alma gereği duydu.

Teknoloji bağımlılarına devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi deneyimleri de bulunan Nabi Avcı, bu işin başındaki isim olarak seçildi. Teknoloji bağımlılığının her ne kadar görmezden gelinse bile, önlenmesi gereken bir bağımlılık türü olduğunu ifade etti.

Nabi Avcı özellikle de medyaya bu konuda çok büyük bir görev düştüğünü söyledi. Gençlerin bu bağımlılık türünden kurtulabilmesi için, öncelikli olarak bunun bir bağımlılık olduğunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden Avcı 7 saatin son derece yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasına devam eden Avcı, son olarak tablet ve cep telefonları konusuna da değindi. Sadece cep telefonlarının ve tabletlerin teknoloji bağımlılığına neden olmadığını, aynı zamanda bilgisayarla çok fazla ilgilenmenin de bağımlılık yaptığını söyledi.

Yetkililerin teknolojiye destek verme ile teknoloji bağımlılığını engellemek arasında nasıl bir denge kuracağı da merak konusu. Sizce de bu komisyon, bağımlılık konusunda önemli bir başarı elde edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Teknoloji bağımlıları teknoloji bağımlılığı

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