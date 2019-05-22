Teknoloji bağımlılarına devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi deneyimleri de bulunan Nabi Avcı, bu işin başındaki isim olarak seçildi. Teknoloji bağımlılığının her ne kadar görmezden gelinse bile, önlenmesi gereken bir bağımlılık türü olduğunu ifade etti.

Nabi Avcı özellikle de medyaya bu konuda çok büyük bir görev düştüğünü söyledi. Gençlerin bu bağımlılık türünden kurtulabilmesi için, öncelikli olarak bunun bir bağımlılık olduğunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden Avcı 7 saatin son derece yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasına devam eden Avcı, son olarak tablet ve cep telefonları konusuna da değindi. Sadece cep telefonlarının ve tabletlerin teknoloji bağımlılığına neden olmadığını, aynı zamanda bilgisayarla çok fazla ilgilenmenin de bağımlılık yaptığını söyledi.

Yetkililerin teknolojiye destek verme ile teknoloji bağımlılığını engellemek arasında nasıl bir denge kuracağı da merak konusu. Sizce de bu komisyon, bağımlılık konusunda önemli bir başarı elde edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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