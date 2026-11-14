Telefon kamerasının yanındaki küçük deliğin sırrı ortaya çıktı!

iPhone'un arka kamerasının yanında bulunan küçük delik, sanıldığı gibi bir tasarım kusuru ya da üretim hatası değil.

Bu bölüm, cihazda bulunan mikrofonlardan biri. Özellikle video çekimleri sırasında çevredeki sesleri daha doğru ve etkili biçimde kaydetmek için kullanılıyor.

Arka tarafta konumlandırılan bu mikrofon, sesin geldiği yönü algılamaya yardımcı olarak video kayıtlarının ses kalitesini artırıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca görüntü değil, daha kaliteli bir ses kaydı da elde edebilir.

İPHONE MODELLERİNDE KAÇ MİKROFON BULUNUYOR?

Apple, iPhone modellerinde ses kalitesini artırmak amacıyla birden fazla mikrofon kullanıyor. iPhone XS modelinden itibaren üst segment modellerde dört mikrofonlu bir sistem bulunuyor.

Bu mikrofonların ikisi telefonun alt kısmında, hoparlör ızgarasının yakınında yer alıyor. Özellikle telefon görüşmeleri sırasında kullanıcının sesini karşı tarafa iletmekte görev alıyor.

Bir diğer mikrofon ön kameranın hemen üzerinde bulunurken dördüncü mikrofon ise arka kamera bölümünün yanında konumlandırılır. Böylece cihaz, farklı kullanım senaryolarında sesleri daha etkili şekilde kaydedebilir.

İPHONE 16 SERİSİYLE SES KAYITLARINDA YENİ DÖNEM

Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte mikrofon teknolojisinde de önemli bir yeniliğe imza attı. Şirketin stüdyo kalitesinde olarak tanımladığı mikrofon sistemi, Uzamsal Ses (Spatial Audio) kaydına olanak tanıyor.

Bu teknoloji sayesinde sesler farklı yönlerden geliyormuş gibi daha kapsamlı ve gerçekçi biçimde kaydedilebilir.

Ayrıca Audio Mix özelliğiyle kullanıcılar, kayıt sırasında farklı ses kaynakları üzerinde düzenlemeler yapabilir.

iPhone modellerinde bulunan gelişmiş gürültü engelleme teknolojisiyle birlikte değerlendirildiğinde bu özellikler, video çekimlerinde harici mikrofon ihtiyacını da azaltabilir.

SES KAYIT KALİTESİ DÜŞTÜYSE BU AYRINTILARA DİKKAT!

iPhone ile yapılan video ve ses kayıtlarında beklenen kalite elde edilemiyorsa mikrofon deliklerinin kontrol edilmesi gerekir. Zamanla bu küçük açıklıklarda toz, kir ve çeşitli kalıntılar birikebilir. Bu durum sesin yeterince net kaydedilmesini engelleyebilir.

Ekran koruyucuların yanlış yerleştirilmesi de mikrofon performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle ön kamera üzerindeki mikrofonun önü, uyumsuz ekran koruyucular nedeniyle kapanabilir. Aynı durum alt ve arka bölümdeki mikrofon açıklıklarını kapatan telefon kılıfları için de geçerli.

Ses kalitesinde sorun yaşayan kullanıcıların telefon kılıfını ve ekran koruyucusunu çıkararak mikrofon bölümlerini kontrol etmesi önerilir. Temizlik sırasında mikrofon deliklerine sivri cisim sokulmamalı ve cihaza zarar verebilecek yöntemlerden kaçınılmalı.

İPHONE'DA MİKROFON İZNİ NASIL AÇILIR?

Telefon belirli uygulamalarda hiç ses kaydetmiyorsa sorun mikrofonun kendisinden değil, uygulama izinlerinden kaynaklanıyor olabilir.

Mikrofon erişimini kontrol etmek için şu adımlar izlenebilir:

iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın

Uygulamalar bölümüne girin

Mikrofon sorunu yaşadığınız uygulamayı seçin

Mikrofon seçeneğini bulun

Uygulamanın mikrofon erişim iznini etkinleştirin

Böylece uygulamanın iPhone mikrofonunu kullanmasına izin verebilirsiniz.