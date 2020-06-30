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Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Genç odaları için birbirinden farklı, şık bir sürü dekorasyon teması var. Bunlar arasında en sevilenlerden biri de teknoloji ve oyun dünyasını yansıtan dekorasyon stilleri. Malum, artık tamamen dijital ve teknolojik bir çağda yaşıyoruz ve yeni nesil de böyle bir dünyada büyüyor. Bu da teknoloji temalı genç odalarına duyulan ilgiyi artırıyor.

Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Her dekorasyon tarzı kullanıcısının kimliğini yansıtır. Özellikle genç odası gibi enerjik alanlarda bu durum daha bir ön plana çıkar. Daha sade ve yalın bir tarz seven gençler, odasını minimal formda dekore ederken kişiliğinin farklı noktalarını ortaya çıkarmak isteyenlerse daha hareketli ve dinamik stillere yönelirler. İşte gamer dediğimiz oyun ve teknoloji düşkünü genç odaları da tam olarak bahsettiğimiz hareketli ve farklı duruşlarıyla dikkat çeker. Siz de sizler için hazırladığımız bu yazıyı inceleyerek genç odasının havasını teknolojiyle doldurabilirsiniz.

UZAK MEKİĞİNİ ANDIRAN MOBİLYALAR

Teknoloji temalı odaların en önemli ögelerinden biri bilim kurgu filmlerini andıran mobilya tasarımları.

  • Yatak olarak; astronot kabinlerine benzer ürünler, uçan araba modelleri, zaman makinesine benzer karyolalar seçilebilir.
  • Çalışma masası uzay mekiğinin kontrol odasında görülecek türden bir sandalye ile tamamlanabilir.
  • Dolaplar büyük elektronik makinelere benzeyen parçalar olabilir.
  • Komidin ve şifonyerler bilim kurgu filmlerinde kullanılan enteresan teknolojik aletlerden esinlenilerek seçilebilir.

BİLİM KURGU KARAKTERLERİNDEN ESİNLENEN DEKORATİF NESNELER

Teknoloji temalı genç odasına dekoratif ürünler seçerken kültleşmiş bilim kurgu karakterlerinin ürünlerine yönelebilirsiniz.

  • Çalışma masasında kullanılan eşyalar bilim kurgu filmi temalı olabilir.
  • Oda içerisine R2D2 gibi film tarihinin efsaneleşmiş karakterlerinden esinlenen kumbara, sepet veya çöp kovası gibi nesneler yerleştirilebilir.
  • Uzay mekiğinin içindeymiş hissi uyandıran duvar panoları dekorasyonda kullanılabilir.
  • Duvarlara Yıldız Savaşları, Geleceğe Dönüş, Matrix gibi filmlerin afişleri asılabilir. Bu film temaları nevresimlerde de kullanılabilir.

KOCAMAN BİR EKRANA KİM HAYIR DİYEBİLİR Kİ?

Gamer tarzında oda dekore edecekseniz oyun konsolları ve büyük ekranlara yer açmalısınız.

  • Odanın bir kenarına rahat bir puf ve büyük bir ekran konarak oyun köşesi oluşturulabilir. Bu köşeye ister bilgisayar isterseniz de oyun konsolu ve televizyon yerleştirebilirsiniz.
  • Bilgisayar veya televizyonun etrafına büyük CD rafları yaparak teknoloji temasını güçlendirebilirsiniz.
  • Odada kullanacağınız sehpaları bile ekran görüntüsü veren ürünlerden seçebilirsiniz.

OLMAZSA OLMAZ: LED IŞIKLAR

Tema teknolojiyse aydınlatma mutlaka led ışıklarla yapılmalı.

  • Tavanın her bir köşesi boyunca led ışıklar yerleştirin.
  • Duvarlarda hem dekoratif hem de fonksiyonel ledler kullanın. Ledlerde birbirinden farklı renklere de yer verebilirsiniz. Hatta bu tarz aydınlatmalarda Yıldız Savaşları filmlerinden bildiğimiz ışın kılıçlarını da kullanabilirsiniz.
  • Çalışma masası lambası ve komidin üzerinde duracak abajurda ortamın genel aydınlatmasına uygun olmalı.
  • Duvarlardaki rafları, her türlü mobilya kenarını ve dolap kapaklarını da led ışıklarla süsleyebilirsiniz.
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