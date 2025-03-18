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Teknolojinin imkanlarından faydalandı... Oyun oynarken dron ile arkadaşlarının ellerine baktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 16:57
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Tokat'ta bir grup oyun oynadıkları sırada arkadaşlarının teknolojiden faydalanarak hile yapması ile sosyal medyada gündem oldu. Dron kullanarak oyunda hile yapan kişinin yakalandığı anlar arkadaşlarını kahkahalara boğdu.

Teknolojinin imkanlarından faydalandı... Oyun oynarken dron ile arkadaşlarının ellerine baktı!

Bir kafede arkadaş grubunun oynadığı okey oyununda ilginç bir olay yaşandı. Oyun sırasında yancı olarak bulunan Talip Gökçe, kafe içini tanıtım amacıyla çekeceğini söyleyerek dronunu havalandırdı. Ancak Gökçe'nin asıl planı bambaşkaydı. Dron kumandasının ekranından arkadaşlarının taşlarını gözetleyen Gökçe, rakiplerine fark ettirmeden oyunu yönlendirmeye başladı.

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SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Durumu anlayan rakip oyuncular, oyunu yarıda keserek kahkahalara boğuldu. O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Gökçe'nin yenilikçi ama başarısız hile girişimini esprili yorumlarla değerlendirdi.

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"ESKİDEN OKEYDE TAŞ ÇALMA VARDI. ŞİMDİ DRON İLE DİĞER ARKADAŞLARIN ELLERİNE BAKIYORUZ"

Teknolojinin gelişmesiyle oyunlardaki hilelerin de boyut değiştirdiğini söyleyen Talip Gökçe, "Arkadaşlarımızla okey oynarken dükkân içerisinde reklam çekimi yapacağımı söyleyerek dronla kandırdık. Hem bize eğlence olsun hem de komik anımız olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Dronu arkasından kaldırarak rakip arkadaşlarımızın ellerine bakarak ellerini görerek bitişlerimizi yaptık ve ona göre oyunumuzu oynadık. Daha sonrasında fark edince hem kahkaha attılar hem de biraz kızdılar. Oyunu bitirdiler. Eskiden okeyde taş çalma vardı. Günümüzde de teknoloji gelişti. Dronu kaldırarak diğer arkadaşların ellerine bakıyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dron okey
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